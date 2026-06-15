SUDAN. Oltre mille persone uccise dai droni tra gennaio e maggio 

Gli attacchi dei droni hanno ucciso più di 1.000 civili nel Sudan nei primi cinque mesi del 2026.

Lo ha dichiarato il 15 giugno L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Türk, mentre i velivoli a pilotaggio remoto rendono il conflitto ancora più letale per i civili. L’Alto Commissario ha affermato che il suo ufficio ha documentato un “netto aumento” degli attacchi dei droni, nonché di stupri e violenze sessuali nella guerra in Sudan, giunta ormai al quarto anno, riporta The Washington Times.

Ha aggiunto che il suo ufficio ha registrato l’uccisione di oltre 1.000 civili a causa di attacchi di droni tra gennaio e maggio di quest’anno: “In Sudan, l’orribile conflitto si è esteso e intensificato, caratterizzato da un netto aumento dell’uso dei droni nella guerra”, ha dichiarato Türk al Consiglio per i Diritti Umani a Ginevra.

La guerra nel paese dell’Africa nord-orientale è scoppiata il 15 aprile 2023, quando una lotta per il potere tra l’esercito e le Forze di Supporto Rapido paramilitari è sfociata in scontri aperti nella capitale, Khartoum, e in altre zone del Sudan. Secondo l’Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), la guerra ha causato la morte di almeno 59.000 persone nell’arco di tre anni. Tuttavia, il gruppo statunitense che monitora il conflitto ha affermato che il bilancio reale delle vittime è quasi certamente più alto, a causa delle difficoltà di raccolta dati.

Secondo l’ACLED, almeno 2.670 persone, tra combattenti e civili, sono state uccise nel 2025, con un aumento del 600% delle morti causate dai droni e dell’81% degli attacchi con droni rispetto al 2024.

L’ultimo attacco con droni da parte del gruppo paramilitare, avvenuto la scorsa settimana, ha ucciso almeno 15 persone dopo aver colpito un cimitero e una stazione di servizio nella città centrale di el-Obeid, secondo quanto riferito all’epoca dalle autorità sanitarie.

Entrambe le parti in conflitto hanno lanciato sempre più droni carichi di esplosivo che, in diversi casi, hanno preso di mira infrastrutture civili, tra cui ospedali, dighe, scuole, mercati e campi profughi. Gli attacchi dei droni sono diventati la minaccia più letale per i civili in un conflitto, superati prima dalle guerre di Gaza e poi da quelle in Iran.

Il conflitto ha creato la più grande crisi umanitaria al mondo, con circa 34 milioni di persone – quasi due terzi della popolazione sudanese – bisognose di assistenza, secondo le Nazioni Unite.

I combattimenti hanno devastato le aree urbane e sono stati caratterizzati da atrocità, tra cui stupri di massa e uccisioni a sfondo etnico, che, secondo le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali per i diritti umani, costituiscono crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Luigi Medici

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