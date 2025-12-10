SUDAN. Le RSF prendono la chiave del petrolio: l’oleodotto di Heglig 

Le Forze di Supporto Rapido (RSF), paramilitari, sudanesi hanno dichiarato lunedì di aver preso il controllo del giacimento petrolifero strategico di Heglig, nella provincia del Kordofan Meridionale, secondo quanto riportato da Reuters.

Heglig, che si trova lungo il confine meridionale del Sudan, ospita il principale impianto di lavorazione del petrolio sudsudanese, che costituisce gran parte delle entrate del governo del Sudan del Sud, riporta Memo.

Le forze governative e i lavoratori del giacimento petrolifero di Heglig si sono ritirati dall’area domenica per evitare scontri che avrebbero potuto danneggiare gli impianti petroliferi, hanno riferito a Reuters fonti governative.

Il petrolio viene trasportato attraverso il sistema di oleodotti del Grande Nilo fino a Port Sudan, sul Mar Rosso, per l’esportazione, rendendo il sito di Heglig vitale sia per i guadagni in valuta forte del Sudan, sia per il Sudan del Sud, che è senza sbocchi sul mare e dipende quasi interamente dagli oleodotti che attraversano il Sudan.

La guerra scoppiata nell’aprile 2023 tra l’esercito sudanese e le RSF ha ripetutamente interrotto i flussi di petrolio del Sud Sudan, che prima del conflitto erano in media tra 100.000 e 150.000 barili al giorno destinati all’esportazione attraverso il Sudan.

L’avanzata delle RSF potrebbe innescare un altro esodo attraverso i confini del Paese, ha dichiarato a Reuters l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, riporta Reuters. Le RSF hanno preso il controllo della città di al-Fashir, nel Darfur, a fine ottobre, in una delle più grandi conquiste della guerra durata due anni e mezzo con l’esercito sudanese. Questo mese, l’avanzata è proseguita verso est, nella regione del Kordofan, e hanno conquistato il più grande giacimento petrolifero del Paese.

La maggior parte delle circa 40.000 persone che, secondo le Nazioni Unite, sono state sfollate a causa delle ultime violenze nel Kordofan ha cercato rifugio all’interno del Paese, ha affermato Grandi, ma la situazione potrebbe cambiare se la violenza si estendesse a una grande città come El Obeid: “Se tutto questo dovesse essere – non necessariamente preso – ma travolto dalla guerra, sono abbastanza sicuro che assisteremmo a un ulteriore esodo”, ha dichiarato Grandi in un’intervista da Port Sudan lunedì sera. “Dobbiamo rimanere… molto attenti nei paesi vicini nel caso in cui ciò accada”, ha aggiunto.

Tommaso Dal Passo

