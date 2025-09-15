SUDAN. Le RSF hanno droni kamikaze a lungo raggio. Da dove vengono? 

Una serie di droni kamikaze a lungo raggio sono stati rilevati nei pressi di un aeroporto controllato dalle Forze di Supporto Rapido del Sudan indicano che il gruppo paramilitare dispone di nuove armi che potrebbero alterare il corso della guerra.

Il conflitto tra le RSF e l’esercito sudanese ha creato una grave crisi umanitaria, coinvolgendo una miriade di interessi stranieri e minacciando di frammentare lo strategico Paese del Mar Rosso, importante produttore di oro, riporta Reuters.

Recenti immagini e analisi condivise dallo Yale Humanitarian Research Lab hanno mostrato 13 droni “ad ala delta” accanto a un’attrezzatura di lancio vicino all’aeroporto di Nyala, nella regione occidentale del Darfur, in Sudan, il 6 maggio di quest’anno.

Questi droni hanno in genere una gittata di circa 2.000 km, una gittata che raggiungerebbe qualsiasi punto del Sudan e molto più lontano di qualsiasi altro modello precedentemente noto alle RSF.

I ricercatori hanno valutato che si trattasse di uno dei due possibili modelli cinesi; modelli simili però sono prodotti anche da aziende in Russia e Iran.

Il ministero degli Esteri cinese ha negato: ”La Cina ha sempre adottato un atteggiamento prudente e responsabile nelle esportazioni militari e ha costantemente e coscienziosamente attuato le risoluzioni pertinenti del Consiglio di Sicurezza e adempiuto ai propri obblighi internazionali”, ha dichiarato un portavoce.

La comparsa dei droni e delle 16 piattaforme di lancio vicino all’aeroporto di Nyala si è sovrapposta a una serie di attacchi con droni a Port Sudan, avvenuti tra il 3 e il 9 maggio.

I ricercatori hanno affermato che i droni erano scomparsi entro il 9 maggio, mentre le piattaforme sono rimaste visibili fino all’inizio di settembre.

Il Sudan ha accusato gli Emirati Arabi Uniti di aver effettuato gli attacchi utilizzando aerei da guerra e droni kamikaze lanciati da una base emiratina sul Mar Rosso. Gli Emirati Arabi Uniti hanno negato le accuse e hanno ripetutamente negato le accuse di sostenere le RSF.

Dopo aver inizialmente fatto affidamento su incursioni terrestri, le RSF hanno aumentato le loro capacità aeree e hanno fatto sempre più affidamento sugli attacchi con droni da quando hanno perso territorio nel centro e nell’est del Sudan all’inizio di quest’anno.

Il gruppo paramilitare ha lanciato attacchi con droni sulla capitale Khartoum questa settimana, in quella che ha definito una risposta agli attacchi dell’esercito contro i civili in altre parti del Sudan, sebbene non sia chiaro quali modelli siano stati utilizzati negli attacchi.

L’esercito sudanese ha ripetutamente preso di mira l’aeroporto di Nyala e i suoi dintorni, anche con attacchi la scorsa settimana.

Non è chiaro come i droni possano aver raggiunto il Darfur, che è sotto embargo dall’inizio degli anni 2000, nonostante le continue violazioni.

Maddalena Ingroia

