SUDAN. Il terminale LPG a Suakin è la leva strategica di Ankara sul Mar Rosso

L’8 novembre la Sea Ports Corporation sudanese ha firmato il contratto definitivo con Suakin Petroleum — joint venture tra il distributore turco di GPL Argaz e la sudanese Petrodar — per finanziare, costruire e gestire un nuovo terminale GPL a Suakin, sul Mar Rosso, in regime*Build-Operate-Transfer (BOT).

Il contratto segue una proposta d’investimento dell’ottobre 2025 e un MoU del luglio 2026, revisionato dal ministero della Giustizia sudanese. Non sono stati resi noti valore finanziario, struttura del finanziamento e durata della concessione, riporta BneIntelliNews.

Il progetto prevede un ormeggio da 12 metri di pescaggio per gasiere fino a 5.000 tonnellate, capace secondo l’autorità portuale di servire tre navi in contemporanea, e un deposito a 150 metri dalla banchina da circa 28.000 metri cubi — 28.000 tonnellate secondo Sudan Tribune, che parla impropriamente di terminale GNL. Tempi previsti: 24 mesi di cantiere, con avvio entro 12-18 mesi dal MoU. Il terminale gestirà GPL, essenziale come gas da cucina in Sudan, con distribuzione via autobotti e ferrovia verso l’interno e, in prospettiva, verso i mercati vicini. SUNA sottolinea l’obiettivo di ampliare lo stoccaggio strategico e allentare i colli di bottiglia su import e distribuzione.

Questo sviluppo apparentemente solo energetico, possiede, in estrema sintesi, tre livelli di lettura: sicurezza energetica in tempo di guerra; la firma arriva mentre la guerra civile iniziata nell’aprile 2023 continua a paralizzare l’economia. Dal maggio 2025 le Forze di Supporto Rapido (RSF) hanno colpito con droni Port Sudan — porto, aeroporto e infrastrutture critiche. Ad agosto il ministero dell’Energia ha ammesso che le consegne di gas da cucina sono state complicate dalla distruzione di depositi proprio a Port Sudan. Spostare capacità a Suakin, 60 km a sud, è diversificazione e resilienza logistica.

A tutto ciò si aggiunge la proiezione turca nel Mar Rosso che per Ankara è un “ritorno calcolato”. L’ambasciatore turco Fakhri Oba ha definito il progetto apripista per altri investitori, mentre a inizio novembre a Istanbul il ministro del Commercio Omer Bolat ha discusso con il ministro sudanese dell’industria il ruolo dei contractor turchi nella ricostruzione. Il ministro sudanese dei Trasporti Saif al-Nasr Haroun lo inquadra come parte della ripresa economica. È soft power infrastrutturale: energia domestica + hub per i paesi africani senza sbocco al mare e per gli altri mercati del Mar Rosso.

Infine viene aperta una vera competizione portuale nell’area. Suakin, infatti, non è isolata. A giugno la stessa Sea Ports Corporation ha firmato un MoU con Asyad Ports dell’Oman, statale, su pianificazione, operazioni e formazione. Segnale che Khartoum — per quanto fragile — sta mettendo all’asta il proprio posizionamento marittimo tra attori mediorientali rivali: Turchia, Golfo, e sullo sfondo Egitto ed Emirati.

Il futuro terminale GPL da 28mila mc non cambia gli equilibri del Mar Rosso, ma rivela la strategia sudanese, sopravvivere alla guerra decentrando gli asset energetici, da un lato; e quella turca, ancorarsi a un corridoio logistico ad alto valore simbolico e politico, dall’altro, nel momento in cui la ricostruzione del Sudan diventa terreno di forte competizione regionale.

Luigi Medici

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