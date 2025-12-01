SUDAN. Gli scampati di al Fashir non possono essere aiutati: l’UNHCR non ha fondi

Le famiglie di rifugiati sudanesi che arrivano in Ciad non trovano aiuti alimentari disponibili. Nel un campo di transito di Tine, al confine tra Ciad e Sudan, le famiglie di rifugiati che arrivano in questa città di confine trovano pochi aiuti umanitari internazionali a loro disposizione,. Per molti, l’unica fonte di cibo proviene dalle donazioni di altri rifugiati, alcuni arrivati ​​di recente e altri molti anni fa, durante un precedente conflitto in Sudan.

Una manciata di ONG opera in città, tra cui Medici Senza Frontiere, che dispone di una clinica mobile al confine e di un piccolo ambulatorio aperto tre giorni a settimana nel campo. Circa un bambino su quattro visitato da MSF nel campo è malnutrito, una situazione che sta peggiorando con l’arrivo delle famiglie in fuga da al-Fashir, ha dichiarato MSF, riporta Reuters.

Sabato scorso, il Programma Alimentare Mondiale ha riavviato le distribuzioni di cibo limitate alle madri incinte e in allattamento e ai bambini sotto i 2 anni per prevenire la malnutrizione. Tuttavia, nel tentativo di incoraggiare i rifugiati a spostarsi in aree più sicure, l’agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti alimentari ha spostato la maggior parte delle risorse verso altri campi, più lontani dal confine, ha affermato un portavoce.

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha solo il 38% dei 246 milioni di dollari che stima di dover utilizzare per rispondere alla crisi dei rifugiati sudanesi in Ciad, ha affermato un portavoce dell’UNHCR.

I tagli degli Stati Uniti agli aiuti esteri sono una delle principali cause del divario nei finanziamenti, ha affermato il portavoce. Nel 2024, i contributi statunitensi pari a 68,4 milioni di dollari rappresentavano il 32% del bilancio totale dell’UNHCR. Quest’anno, i contributi statunitensi sono scesi a 35,6 milioni di dollari, circa il 10% del bilancio totale, che è aumentato parallelamente alle esigenze umanitarie.

Normalmente, un campo di transito come quello di Tine accoglierebbe i rifugiati solo per un breve periodo, con trasferimenti regolari verso campi più sicuri più all’interno. Ma i finanziamenti limitati per fornire acqua sufficiente, servizi igienici puliti e alloggi in questi campi interni hanno rallentato gli sforzi di ricollocazione, ha affermato il portavoce dell’UNHCR.

Le organizzazioni umanitarie non forniscono alcun alloggio durevole, nemmeno tende, ai nuovi arrivati ​​qui. Invece, il personale distribuisce teloni di plastica, “solo qualcosa per proteggere dal sole e garantire loro un po’ di protezione”, ha affermato Magatte Guisse, rappresentante dell’UNHCR per il Ciad.

Al-Fashir è caduta nelle mani delle Forze di Supporto Rapido paramilitari a fine ottobre dopo 18 mesi di violenza, segnando una svolta nella guerra durata due anni e mezzo tra la milizia e l’esercito sudanese. Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, si ritiene che oltre 100.000 persone siano fuggite dalla città. Si stima che circa 9.500 siano riuscite a raggiungere il Ciad. MSF stima che circa 180 persone attraversino il confine verso Tine ogni giorno.

Lucia Giannini

