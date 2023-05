SUDAN. È emergenza umanitaria

In Sudan si è aperta la quarta settimana di conflitto tra le forze ribelli e l’esercito regolare. Sale a 822 il bilancio delle vittime negli scontri in Sudan a dirlo il sindacato dei medici sudanesi che ha affermato che il bilancio delle vittime civili dei combattimenti in corso tra l’esercito e le forze paramilitari di supporto rapido (RSF) è salito a 822, con altri 3.215 feriti.

«La città di El-Geneina, nello stato del Darfur occidentale, ha subito la peggiore violenza dall’inizio del conflitto con 280 morti e più di 160 feriti solo negli ultimi due giorni», ha affermato il Sindacato dei medici sudanesi.

Secondo i medici, le altre città dove sono morti civili negli scontri sono la capitale Khartoum e le limitrofe città di Bahri e Omdurman, oltre a El Obeid, capitale dello Stato del Nord Kordofan.

Secondo l’ONU cerca quasi 2,6 miliardi di dollari per i bisogni umanitari in Sudan. Il piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite sta cercando 2,56 miliardi di dollari per aiutare le persone colpite dalla crisi in Sudan, ha detto mercoledì un alto funzionario delle Nazioni Unite, mentre l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati sta anche cercando maggiori finanziamenti per assistere coloro che sono costretti a fuggire.

Il piano, una versione rivista del piano umanitario annuale per il 2023, è progettato per assistere 18 milioni di persone bisognose. «Il fabbisogno finanziario di quasi 2,6 miliardi di dollari è anche il più alto per qualsiasi appello umanitario per il Sudan».

Secondo l’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite, i prezzi dei prodotti di base come i generi alimentari di base e l’acqua sono aumentati del 60% o più a causa delle difficoltà di approvvigionamento. Non c’è benzina e il trasporto avviene tutto su animali, il che allunga i tempi di ricezione e allo stesso tempo impedisce agli agricoltori di vendere i loro prodotti nelle città.

I combattimenti hanno costretto più di 950.000 persone a fuggire dalle loro case e 220.000 a fuggire nei paesi vicini, ha detto in una conferenza stampa Mervat Shelbaya, capo del ramo di supporto inter-agenzia presso l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari a Ginevra.

Nel frattempo si apprende che a partire dal 15 maggio il capo militare del Sudan ha bloccato i conti bancari del gruppo paramilitare rivale. Il capo militare del Sudan, generale Abdel Fattah Burhan, ha ordinato il congelamento di tutti i conti bancari appartenenti a una forza paramilitare rivale.

Con decreto il generale colpirà i conti ufficiali delle Forze di supporto rapido nella banca sudanese, nonché i conti di tutte le società appartenenti al gruppo. Non è chiaro quale effetto immediato avrebbe il congelamento sull’RSF e come gli ordini di Burhan debbano essere applicati. Il capo militare ha anche annunciato la sostituzione del governatore della Banca centrale del Sudan, una mossa probabilmente legata al decreto di congelamento.

E sempre al-Burhan, ha licenziato il ministro degli interni ad interim, Anan Hamed Mohammed Omar, che è anche il capo della polizia. In una dichiarazione, il generale Burhan ha nominato Khalid Hassan Muhyi al-Din nuovo direttore generale della polizia. Non è stata fornita a lcuna motivazione per il licenziamento, ma il generale Burhan aveva precedentemente destituito, con decreti simili, il governatore della banca centrale e due diplomatici del ministero degli Esteri.

Maddalena Ingrao