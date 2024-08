SUDAN. Confermata la prima carestia nel mondo dal 2017

Mentre la guerra in Sudan si avvicina al triste traguardo dei 500 giorni, un’area del paese sta vivendo la “prima carestia confermata in tutto il mondo dal 2017” e altre 13 regioni sono a rischio imminente di carestia, ha detto il WFP.

L’unico modo per impedire che la carestia si diffonda è che la comunità internazionale “presti più attenzione al Sudan”, ha detto il World Food Program Sudan, ripreso da Anadolu.

La carestia è stata confermata nel campo di Zamzam per sfollati interni (IDP) nel Darfur settentrionale, che è stata la “prima conferma di carestia in tutto il mondo dal 2017”, prosegue l’agenzia turca.

Ci sono oltre 25,6 milioni di persone in Sudan che soffrono di fame acuta e altri 8,5 milioni in livelli di fame di emergenza: ”Abbiamo bisogno di una cessazione immediata delle ostilità in modo da poter inondare il paese di aiuti per impedire che la carestia si diffonda in altre parti del paese”, ripetono i funzioni Onu in Sudan.

Per quanto riguarda il caso confermato di carestia, si tratta di persone nel campo di Zamzam che sono state sfollate per la prima volta decenni fa a causa della crisi del Darfur: ”Anche prima di questa guerra attuale iniziata 16 mesi fa, c’era una popolazione molto bisognosa che viveva lì, dipendente dall’assistenza alimentare”, precisano i funzionari Onu.

Questa è anche la prima conferma di carestia in Sudan nella storia dell’Integrated Food Security Phase Classification, riferendosi al processo di valutazione e analisi riconosciuto a livello mondiale istituito nel 2004 per identificare i rischi per la sicurezza alimentare in tutto il mondo.

Tra le 13 aree a rischio di carestia ce ne sono alcune, come due località nello stato di Al-Jazirah, che non avevano problemi di insicurezza alimentare prima del conflitto. La situazione attuale è peggiorata al punto che ci sono segnalazioni di persone che mangiano foglie dagli alberi o dall’erba.

L’insicurezza alimentare in Sudan è peggiorata di anno in anno dal 2019. Negli ultimi 16 mesi, la guerra ha solo esacerbato ulteriormente questa situazione, portando alla più grande crisi della fame al mondo: un sudanese su due fa fatica a “mettere il cibo nel piatto”.

Alcuni dei principali fattori scatenanti della situazione straziante sono crisi macroeconomica e violenza intercomunitaria. Altri fattori sono i ripetuti spostamenti per conflitto, insieme a disastri climatici come siccità e inondazioni, che hanno portato a una produzione agricola inferiore alla media.

Il raccolto medio nazionale dell’anno scorso per le colture di cereali di base come sorgo, miglio e grano è stato inferiore del 41% rispetto alla media quinquennale, mentre la produzione alimentare è crollata significativamente negli ultimi sei mesi.

Ampie fasce di terreni agricoli sono ora diventate campi di battaglia, come ad Al-Jazirah e in altri stati del Sudan orientale che erano in precedenza il “granaio” del paese.

Gli agricoltori non sono in grado di accedere alle loro terre a causa dell’insicurezza e trovano anche sempre più difficile piantare in queste aree perché gli input come fertilizzanti e semi sono diventati così costosi.

Più a lungo continua la guerra, peggiore sarà la situazione “a causa dell’impatto che sta avendo sull’intero sistema agricolo, sulla produzione alimentare, sull’inflazione e sulla crisi economica”. Il WFP ha ricevuto segnalazioni di morti legate alla fame in alcune località, ma finora non c’è una cifra totale complessiva. Il Sudan è attualmente nella sua “stagione magra”, ovvero quando il cibo è solitamente meno disponibile. “È anche la stagione di punta della fame perché è la stagione tra i raccolti. Di solito finisce entro la fine di settembre o ottobre, poi dovremmo vedere un leggero miglioramento nell’insicurezza alimentare, affermano i funzionari del WFP.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/