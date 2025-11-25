SUDAN. Burhan rigetta la proposta di pace USA perché di parte: tra i mediatori ci sono gli Emirati filo RSF

Abdel-Fattah Burhan, generale delle forze regolari del Sudan ha respinto la proposta di cessate il fuoco presentata dai mediatori guidati dagli Stati Uniti definendola “la peggiore di sempre”.

Nei commenti video diffusi dall’esercito domenica sera, il generale Burhan ha affermato che la proposta era inaccettabile, accusando i mediatori di essere “di parte” nei loro sforzi per porre fine alla guerra, riporta AP.

Il Sudan è sprofondato nel caos nell’aprile 2023, quando lo scontro tra l’esercito e le Forze paramilitari di Supporto Rapido è sfociata in scontri aperti nella capitale, Khartoum, e in altre parti del paese.

La guerra ha ucciso più di 40.000 persone, secondo i dati delle Nazioni Unite, ma le organizzazioni umanitarie affermano che si tratta di una sottostima e che il numero reale potrebbe essere molto più alto. Ha creato la più grande crisi umanitaria al mondo, con oltre 14 milioni di persone costrette a fuggire dalle proprie case, alimentato epidemie e spinto alcune parti del paese alla carestia.

Noti come Quad, i mediatori cercano da oltre due anni di porre fine ai combattimenti e ristabilire un percorso verso la transizione democratica, ostacolato da un colpo di stato militare nel 2021. Sono composti da Stati Uniti, Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti.

Questo mese, il presidente Donald Trump ha dichiarato che intende dedicare maggiore attenzione alla ricerca di una soluzione alla guerra in Sudan, dopo essere stato esortato ad agire dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman durante la sua visita alla Casa Bianca.

Il 24 novembre, il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto un cessate il fuoco immediato e che sia l’esercito che le RSF negozino un accordo. Su X, ha anche chiesto una “consegna sicura e senza ostacoli degli aiuti umanitari, nonché la fine del trasferimento di armi e combattenti in Sudan”. “Abbiamo bisogno di pace in Sudan”, ha detto Guterres.

Massad Boulos, consigliere statunitense per gli affari africani, ha dichiarato all’inizio di questo mese che l’ultima proposta prevede una tregua umanitaria di tre mesi seguita da un processo politico di nove mesi. RSF ha dichiarato di aver accettato la tregua, a seguito dell’indignazione globale per le atrocità commesse dai paramilitari nella città di el-Fasher, nel Darfur.

Burhan, tuttavia, ha affermato che la proposta “è considerata il peggior documento finora”, poiché “elimina le Forze Armate, scioglie le agenzie di sicurezza e mantiene le milizie dove si trovano”, riferendosi a RSF. “Se la mediazione continua in questa direzione, la considereremo una mediazione di parte”, ha affermato. Si è scagliato contro il consigliere statunitense, accusandolo di aver tentato di “imporre alcune condizioni”. Ha aggiunto: “Temiamo che Massad Boulos sarà un ostacolo alla pace che tutto il popolo sudanese desidera”.

Nel suo commento, Burhan ha anche attaccato gli Emirati Arabi Uniti. Ha affermato che, poiché il Quad include il Paese del Golfo come membro, il gruppo di mediazione “non è esente da responsabilità, soprattutto perché il mondo intero ha assistito al sostegno degli Emirati Arabi Uniti ai ribelli contro lo Stato sudanese”.

Gli Emirati Arabi Uniti sono accusati dai gruppi per i diritti umani di armare i paramilitari. L’intelligence statunitense ha scoperto che gli Emirati, stretto alleato degli Stati Uniti, ha inviato armi alle RSF. Gli Emirati Arabi Uniti negano di sostenere i paramilitari.

Burhan ha negato che l’esercito sia controllato dagli islamisti o che abbia usato armi chimiche nella lotta contro le RSF – un’accusa mossa dall’amministrazione Trump a maggio.

Burhan ha affermato che l’esercito accetterà una tregua solo quando le RSF si ritireranno completamente dalle aree civili per consentire il ritorno degli sfollati alle loro case, prima di avviare colloqui per una soluzione politica del conflitto: ”Non siamo guerrafondai e non rifiutiamo la pace”, ha affermato, “ma nessuno può minacciarci o dettarci le condizioni”.

Tommaso Dal Passo

