SUDAMERICA. La sconfitta di Trump arriva una settimana dopo la vittoria di Lula: cambia tutto 

In Sudamerica il colpo più duro a Trump non è arrivato il 3 novembre a Washington, ma domenica 2 novembre a Brasilia. La rielezione di Luiz Inácio Lula da Silva al quarto mandato ha rotto una striscia di sette vittorie consecutive della destra in America Latina iniziata nell’aprile 2025.

Secondo The Wall Street Journal, Lula e la messicana Claudia Sheinbaum restano ora “i maggiori contrappesi alle ambizioni regionali di Trump”, complicando il tentativo della Casa Bianca di creare un blocco ideologico di alleati.

Negli ultimi due anni Trump ha fatto del Sudamerica il suo laboratorio di politica estera più interventista: 20 miliardi di dollari promessi all’Argentina a patto che l’elettorato favorisse il suo alleato Javier Milei alle legislative, intervento diretto in Venezuela con la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro, embargo petrolifero su Cuba, dazi e riapertura dell’USMCA.

Con un Congresso ostile, quella leva si spegne. Un Congresso democratico può bloccare nuovi fondi per operazioni extraterritoriali, aprire inchieste sulle “incursioni” denunciate da Brasilia e imporre un voto su qualsiasi nuovo pacchetto di aiuti condizionati. Per Milei, che già vede i sondaggi in calo, perdere la sponda finanziaria di Washington nel momento in cui l’inflazione argentina si è stabilizzata a fatica è un colpo politico.

Inoltre, JPMorgan ha certificato che l’America Latina sta fornendo 1,5 milioni di barili al giorno in più rispetto a un anno fa, guidata da Brasile, Venezuela, Guyana e Argentina. In un mercato globale tornato in surplus e con il petrolio sotto i 100 dollari, questo surplus latino è ciò che sta tenendo bassi i prezzi nonostante la guerra in Iran.

Lula ne è consapevole. Al vertice iberoamericano di Madrid, dove Lula e Sheinbaum hanno scelto di non presentarsi lasciando Sánchez da solo con Milei, il ministro degli Esteri brasiliano Mauro Vieira ha incontrato il collega venezuelano per parlare di commercio e cooperazione in Amazzonia. È un segnale: con Trump indebolito, Brasile e Venezuela tornano a parlarsi direttamente, senza mediazione USA.

L’ultimo effetto è interno agli USA ma si sente a Lima e Bogotà: la campagna dei midterms è stata combattuta anche in spagnolo. Tariffe, immigrazione, futuro dell’USMCA hanno avuto conseguenze dirette sui flussi e sulle rimesse. Un Congresso democratico può frenare la linea dura sull’immigrazione e rimettere in discussione le espulsioni di massa.

Per paesi come El Salvador, Honduras e Repubblica Dominicana, che l’Economist Intelligence Unit mette tra i più esposti al “Trump risk index” per dipendenza dalle rimesse e dagli aiuti militari americani, è una boccata d’ossigeno.

La sconfitta di Trump non riporta certamente la sinistra al potere in Sudamerica, e la destra resta forte in Argentina, Cile ed Ecuador, ma le toglie la garanzia di avere Washington alle spalle a qualsiasi costo. Possiamo dire che il grande vincitore del Medio Termine è Lula, che a 81 anni ha appena vinto la sua scommessa più difficile, ottenendo il margine che cercava per tornare a guidare il subcontinente.

Maddalena Ingrao

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