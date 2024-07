SUDAFRICA. Pechino punta all’agroalimentare sudafricano 

Fino ad oggi, il Sudafrica, paese Brics, è stato la principale fonte cinese di metalli come oro, diamanti e platino, ma ora Pechino si sta aprendo a maggiori esportazioni agricole per ridurre la sua dipendenza da Stati Uniti e Australia.

Come riporta Scmp, Il nuovo ambasciatore cinese, Wu Peng, ha detto ai media locali che Pechino sta attuando misure per accelerare le esportazioni alimentari, tra cui lana, prodotti lattiero-caseari, alimenti per animali domestici e prodotti acquatici selvatici (…) Il governo cinese è impegnato a portare avanti l’apertura al massimo livello. Siamo pronti a condividere il nostro mercato di grandi dimensioni con tutti i paesi, compreso il Sudafrica”.

Il Sudafrica è stato il principale partner commerciale della Cina in Africa per 14 anni consecutivi e, nella prima metà di quest’anno, il valore di tale commercio ha raggiunto i 27,5 miliardi di dollari, secondo l’Amministrazione generale delle dogane cinese.

Nello stesso periodo, le importazioni dal Sud Africa sono aumentate del 10,7% a 17,29 miliardi di dollari su base annua, ma le esportazioni cinesi verso la nazione africana sono diminuite del 18,6% nello stesso periodo a 10,2 miliardi di dollari.

Le esportazioni del Sud Africa verso la Cina riguardano prevalentemente minerali o metalli, ma più recentemente ha iniziato ad acquistare prodotti come soia, vino, tè rooibos, gel di aloe e agrumi.

E entro la fine dell’anno, il Sudafrica dovrebbe iniziare ad esportare avocado dopo che i due paesi hanno firmato un accordo al vertice dei Brics a Johannesburg lo scorso anno.

Il Sudafrica diventerà il terzo Paese africano, dopo Kenya e Tanzania, ad esportare avocado in Cina; alcuni prodotti agricoli sudafricani, tra cui il vino, il tè rooibos e il gel di aloe, sono già molto popolari in Cina.

L’Agricultural Business Chamber del Sud Africa riporta che c’è stato un aumento delle esportazioni di lana verso la Cina, sebbene alcuni mercati di esportazione abbiano temporaneamente chiuso a causa delle preoccupazioni legate all’afta epizootica nel 2022 e nel 2023.

Nel 2022, le esportazioni di lana del Sud Africa sono diminuite del 19% su base annua a 42.239 tonnellate. Il principale calo dei volumi si è verificato nel mercato cinese; ma le esportazioni hanno recuperato del 18% su base annua nel 2023. L’attenzione iniziale si rivolgerebbe all’aumento delle esportazioni vero sia Cina di prodotti per i quali esiste domanda, come peperoncini, noci, avocado e agrumi.

Pechino vuole aumentare il commercio con i paesi africani per ridurre la sua dipendenza da paesi come gli Stati Uniti e l’Australia, in particolare per prodotti come la soia.

La Cina ha il maggior numero di suini al mondo e la soia è una fonte vitale di cibo per gli animali, e il prezzo della carne di maiale è tipicamente il principale indicatore del rischio di protesta politica o sociale in Cina.

Lucia Giannini

