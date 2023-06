SUDAFRICA. La tecnologia è la chiave per il decollo dell’agricoltura africana

Durante la sessione di apertura dell’ottava edizione dell’Africa Agribusiness and Science Week (AASW) a Durban, in Sudafrica, è intervenuto il Presidente della Banca Africana di Sviluppo, Akinwumi Adesina. Akinwumi Adesina dicendo: «L’Africa ha le partnership e le tecnologie necessarie per sradicare la fame (…) Dobbiamo mettere insieme il meglio della scienza, della tecnologia e delle innovazioni per promuovere un sistema agricolo più produttivo, efficiente e competitivo».

Il Forum per la Ricerca Agricola in Africa (FARA) ha organizzato l’evento insieme al governo del Sudafrica, alla Commissione dell’Unione Africana (CUA), alla Banca Africana di Sviluppo e al Gruppo Consultivo per la Ricerca Agricola Internazionale (CGIAR). Tra gli altri partner figurano l’IFAD e l’UNIDO delle Nazioni Unite e la Commissione europea, riporta Garowe on line.

L’ambasciatrice Josefa Leonel Correia Sacko, commissario della CUA per l’economia rurale e l’agricoltura, ha dichiarato che l’evento non poteva giungere in un momento migliore, poiché il mondo si trova nel bel mezzo di una pandemia di fame causata da fattori a cascata; l’Africa deve sfruttare il proprio potenziale, compresa la scienza, ed essere proattiva piuttosto che reattiva agli shock. Ha esortato il continente a sfruttare la sua popolazione giovane e il suo immenso capitale naturale. «Liberiamo il potenziale che abbiamo… Dobbiamo nutrire gli africani e nutrire il mondo», ha detto Sacko.

Il presidente del FARA, Alioune Fall, ha parlato della relazione tra cambiamento climatico e produzione agricola. «I giovani agricoltori africani non adotteranno approcci basati sulla natura a meno che “non siano ben confezionati, accessibili e dotati di tecnologia”». Adesina ha affermato che i sistemi alimentari africani hanno il potenziale per liberare 1.000 miliardi di dollari di valore nei prossimi sette anni. «Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo rafforzare e sostenere il CGIAR con molte più risorse, assicurarci che lavori in Africa e che produca risultati per l’Africa sulla base delle nostre priorità e sostenere le istituzioni regionali di ricerca e sviluppo, come il FARA e le organizzazioni subregionali di ricerca agricola», ha affermato.

Tra le iniziative della Banca africana di sviluppo per promuovere la sicurezza alimentare dell’Africa c’è il vertice Feed Africa, tenutosi a gennaio nella capitale senegalese Dakar. Ha riunito 34 capi di Stato e di governo.

«Lavorando con i partner di sviluppo di tutto il mondo e con la Commissione dell’Unione Africana, con le aziende del settore privato e con i centri di ricerca agricola nazionali e globali, abbiamo sviluppato dei Food and Agricultural Delivery Compacts per 41 Paesi», ha dichiarato Adesina. Ha aggiunto che i partner del vertice hanno costruito il loro successo, mobilitando 72 miliardi di dollari fino ad ora, per sostenere i patti nazionali.

Maddalena Ingrao