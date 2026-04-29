SUDAFRICA. Cresce la presenza dell’industria della Difesa dopo la DSA2026 in Malesia 

Il più ampio settore della difesa sudafricano ha avuto una rappresentanza di alto livello, sia personale che industriale, alla recente fiera e conferenza Defence Services Asia di Kuala Lumpur, in Malesia.

Erano presenti il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito sudafricano, il Generale Lawrence Mbatha, e il Vice Ministro della Difesa e dei Veterani Militari, Bantu Holomisa, riporta Defence Web. Mbatha si trovava in Malesia per conto del Capo di Stato Maggiore delle SANDF, Generale Rudzani Maphwanya, e ha effettuato una visita di cortesia al Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate malesi, Generale Datuk Haji Malek Razak Bin Sulaiman, il 20 aprile. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di difesa, sul consolidamento delle relazioni militari e sull’esplorazione di aree di interesse strategico comune.

Anche Lesiba Mahapa, presidente di Armscor, società statale per l’acquisizione e la gestione di progetti di difesa, e Alleta Maseko, Alto Commissario sudafricano ad interim in Malesia, facevano parte della delegazione sudafricana.

La fiera Defence Services Asia (DSA) ha rappresentato un’opportunità per le forze terrestri sudafricane di concentrarsi sulla modernizzazione, il progresso tecnologico e l’interoperabilità con le forze di difesa internazionali. La fiera ha fornito una piattaforma per valutare le tecnologie emergenti nel settore della difesa, esplorare opportunità di collaborazione e posizionare il Sudafrica come attore capace e competitivo nel contesto globale della difesa.

Durante la sua visita nella capitale malese, Mbatha ha sottolineato la necessità di allineare la prontezza operativa dell’Esercito sudafricano alle dinamiche di sicurezza in continua evoluzione. La visita ha ribadito il sostegno dell’Esercito sudafricano all’industria della difesa sudafricana, riconoscendo Armscor e Denel come “fattori abilitanti fondamentali” per il mantenimento della capacità militare, dell’innovazione e dell’autonomia strategica.

La presenza della delegazione sudafricana alla DSA 2026 ha rappresentato un approccio proattivo alla diplomazia della difesa, ha rafforzato le relazioni bilaterali, ha messo in mostra le competenze nazionali e ha garantito che il comando di Mbatha rimanga reattivo, resiliente e pronto per il futuro in quello che Khorombi ha definito “un panorama di sicurezza globale sempre più complesso”.

La delegazione sudafricana ha incontrato le aziende sudafricane del settore della difesa (SADI) presenti alla fiera. Tra queste, la Milkor di Centurion, con sede nel Gauteng, fornitore dei nuovi veicoli per il pattugliamento delle frontiere e artefice del più grande drone (UAV) attualmente progettato e realizzato in Sudafrica: il Milkor 380, modello MALE (Medium Altitude Long Endurance, altitudine media e lunga autonomia).

Altre aziende sudafricane presenti al DSA 2026 includevano Dnyateq International, Etion Create, Fuchs Electronics, Rapid Mobile, Reutech Communications e Reutech Radar Systems, oltre a rappresentanti di Denel.

Holomisa ha affermato che il Ministero della Difesa sudafricano, insieme alle Forze di Difesa Nazionali Sudafricane (SANDF), Denel e Armscor, auspica un rafforzamento della collaborazione in materia di capacità, industria e innovazione nel settore della difesa con la Malesia, a seguito di una proficua visita di cortesia al Ministero della Difesa malese, “riaffermando il nostro impegno condiviso per una maggiore cooperazione in ambito di difesa”.

Il viceministro ha affermato di aver avuto il piacere di ospitare Sua Eccellenza Anwar Ibrahim, Primo Ministro della Malesia, durante il vertice del G20 in Sudafrica, a testimonianza del rafforzamento delle relazioni tra Sudafrica e Malesia.

Tommaso Dal Passo

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