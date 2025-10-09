SUD SUDAN. Il presidente licenzia il vertice militare e reintegra il predecessore

Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, ha rimosso il capo militare del Paese e reintegrato il suo predecessore, che Kiir aveva licenziato tre mesi prima, ha annunciato la televisione di stato.

Queste mosse si aggiungono al continuo avvicendamento tra i ranghi dell’esercito e del governo del Sud Sudan, mentre Kiir si confronta con il conflitto armato e le speculazioni interne al Paese sulla sua eventuale successione, riporta Reuters.

Kiir, 74 anni, ha guidato un governo di transizione fin dall’indipendenza dal Sudan nel 2011. Le elezioni previste sono state rinviate due volte e il primo vicepresidente Riek Machar, principale rivale di Kiir durante la guerra civile del 2013-2018, è stato accusato di tradimento il mese scorso.

La South Sudan Broadcasting Corporation ha annunciato mercoledì sera che Kiir aveva nominato Paul Nang Majok in sostituzione di Dau Aturjong come nuovo Capo delle Forze di Difesa, senza fornire una motivazione per la decisione. Aturjong è stato riassegnato al ruolo di consulente tecnico presso il Ministero della Difesa.

A luglio, Kiir aveva, senza fornire spiegazioni, licenziato Majok dopo sette mesi di incarico e lo aveva sostituito con Aturjong.

Tale decisione è stata presa dopo la ripresa dei combattimenti nel nord-est, in cui l’esercito è stato brevemente sopraffatto da una milizia del gruppo etnico Nuer di Machar.

Il governo ha posto Machar agli arresti domiciliari a marzo, accusandolo di sostenere la milizia, ed è stato processato per tradimento, omicidio e crimini contro l’umanità il mese scorso. Machar ha negato le accuse.

La sua detenzione ha riacceso i timori di un ritorno a una guerra civile in piena regola, con i suoi sostenitori che accusano il governo di aver violato un accordo di pace e di condivisione del potere del 2018.

I ripetuti sconvolgimenti di Kiir nell’apparato governativo e di sicurezza mirerebbero a consolidare la sua presa sul potere e a mantenere soddisfatte le varie fazioni.

Il mese scorso, le Nazioni Unite hanno accusato i leader sudsudanesi di “saccheggio sistematico” delle ricchezze del paese per il loro tornaconto personale.

Tommaso Dal Passo

