SUD EST ASIATICO. Ripreso il turismo cinese; ma la ricettività non è pronta

In tutto il Sud-Est asiatico, hotel, ristoranti, compagnie aeree e altri operatori attendono con ansia l’imminente ritorno dei viaggiatori cinesi per le vacanze del Capodanno lunare. Non è chiaro se l’industria sia pronta a riceverli.

In Thailandia – la destinazione più popolare nella regione per i viaggiatori cinesi prima della pandemia – il 9 gennaio è arrivato il primo volo diretto dalla Cina dopo la pandemia, con oltre 200 passeggeri. I ministri thailandesi della Sanità, dei Trasporti e del Turismo erano presenti all’aeroporto per accoglierli con sorrisi e ghirlande di fiori, riporta Nikkei.

«È un buon segnale per il settore turistico tailandese», ha dichiarato Anutin Charnvirakul, ministro della Sanità. «È un’opportunità per i thailandesi di [riprendersi] dai danni degli ultimi tre anni».

La stessa mattina, i funzionari thailandesi hanno annunciato che non avrebbero imposto il vaccino e l’assicurazione agli arrivi dalla Cina, citando i tassi di vaccinazione sufficienti in entrambi i Paesi, la bassa incidenza Covid in Thailandia e il “disagio”. Più di una dozzina di Paesi, tra cui Giappone, Australia e Stati Uniti, hanno iniziato a imporre test e restrizioni di quarantena ai viaggiatori provenienti dalla Cina in seguito alla riapertura, mentre la Corea del Sud ha sospeso il rilascio di visti a breve termine per i viaggiatori.

La Cina ha mantenuto il suo rigoroso approccio zero-Covid più a lungo di qualsiasi altro grande Paese. Sebbene i viaggiatori provenienti da altre parti del mondo siano tornati nel Sud-Est asiatico già da qualche tempo, senza il ritorno della Cina l’industria turistica della regione aveva poche speranze di riguadagnare i livelli precedenti alla pandemia.

Secondo Statista, nel 2019 i turisti cinesi hanno speso 254 miliardi di dollari durante i loro viaggi all’estero, la maggior parte dei quali nel Sud-est asiatico. Nello stesso anno, i viaggiatori cinesi in Indonesia hanno speso in media 1.114 dollari per visita, mentre in Thailandia hanno speso circa 1.467 dollari. Quando questo afflusso di denaro si è interrotto, ha lasciato un vuoto che altri viaggiatori non sono stati in grado di colmare.

Ciò è dovuto in parte al fatto che i viaggiatori cinesi rappresentavano il 22% di tutti i visitatori della regione prima della pandemia e la loro spesa ha contribuito a creare posti di lavoro. Il settore alberghiero impiega quasi 11 milioni di persone in Indonesia, quasi 8 milioni nelle Filippine e circa 7 milioni in Thailandia, secondo le ultime statistiche del World Travel and Tourism Council.

La catena di hotel economici RedDoorz, ad esempio, è entusiasta del ritorno dei turisti cinesi, anche se i suoi clienti sono principalmente viaggiatori nazionali: «I turisti cinesi sono importanti», ha dichiarato Amit Saberwal, che ha fondato la catena in Indonesia: «Sono un grande motore dell’economia dei viaggi e sicuramente solleveranno il sentimento generale del settore».

Anche le compagnie aeree stanno cercando opportunità nella riapertura. VietJet Air prevede di riprendere completamente i voli Vietnam-Cina entro giugno 2023. La compagnia prevede di aumentare la rete di voli del 20-30% rispetto ai livelli pre-pandemia entro la fine dell’anno. Prima della pandemia, la compagnia aerea operava il maggior numero di voli tra il Vietnam e la Cina, raggiungendo il 50% della capacità di volo totale tra i due Paesi.

In Indonesia, il ministro del Turismo e dell’Economia creativa Sandiaga Uno ha dichiarato che le compagnie aeree cinesi, tra cui Air China, China Southern e Chinese Eastern, hanno chiesto il permesso di offrire voli diretti a Bali. Malaysia Airlines, nel frattempo, spera di recuperare capacità su tutta la sua rete per la Cina e l’Asia settentrionale entro la prima metà del 2023.

Ma alcune aziende stanno ridimensionando le aspettative di un boom per il Capodanno lunare. La riapertura improvvisa della Cina prima di un’importante festività ha lasciato poco tempo per rilasciare i visti, rinnovare i passaporti e aumentare la capacità di voli e alberghi.

I dati del Gruppo Trip.com mostrano che le ricerche di viaggi durante il periodo festivo – che va dall’inizio di gennaio alla metà di febbraio – verso i luoghi caldi prima della pandemia sono cresciute in modo significativo, con Giappone, Thailandia, Corea del Sud, Stati Uniti, Regno Unito, Singapore, Malesia e Australia come destinazioni più ricercate. Le ricerche di pacchetti turistici durante il periodo del Capodanno lunare sono aumentate di sei volte.

Sebbene il settore stia ancora lottando per tenere il passo con l’aumento della domanda, Ctrip, la piattaforma in lingua cinese di Trip.com, ha lanciato l’anno scorso una campagna per rimettere in contatto i viaggiatori cinesi con le destinazioni internazionali, in previsione di una ripresa dei viaggi all’estero. L’azienda ha distribuito 1 miliardo di yuan di buoni spesa per viaggi in 20 Paesi.

Con i voli ancora limitati, le tariffe aeree elevate stanno scoraggiando alcuni cinesi dall’avventurarsi all’estero durante le vacanze.

Molti cinesi hanno in programma di rimanere a casa o di viaggiare all’interno del Paese quest’anno. I viaggi interni della Cina per il nuovo anno sono destinati a raddoppiare, raggiungendo i 2 miliardi di viaggi dopo l’allentamento delle restrizioni sul coronavirus. Il ministero dei Trasporti cinese ha dichiarato all’inizio di gennaio che prevede che quest’anno il numero di viaggi raggiungerà il 70,3% dei livelli del 2019.

Nel frattempo, la disponibilità settimanale di posti per i voli dalla Cina al Sud-Est asiatico è ancora in calo di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

