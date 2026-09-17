SUD AMERICA. Venezuela e Bolivia sono campioni della lotta al narcotraffico. Parola di Trump

Il governo degli Stati Uniti ha rimosso il Venezuela e la Bolivia dalla categoria dei paesi che, secondo Washington, non hanno dimostrato di combattere efficacemente il traffico internazionale di droga, mantenendo invece Colombia, Afghanistan e Myanmar in tale lista. La decisione, trasmessa al Congresso martedì e resa nota mercoledì dal Dipartimento di Stato, rientra nella valutazione annuale dei 23 paesi considerati principali produttori o zone di transito di stupefacenti; cinque di essi erano stati indicati l’anno precedente come paesi che avevano “fallito in modo dimostrabile” nel compito.

Nel caso del Venezuela, il Dipartimento di Stato ha attribuito il cambiamento all’arresto e alla rimozione dell’ex presidente Nicolás Maduro, avvenuti il ​​3 gennaio a seguito di un’operazione militare guidata dagli Stati Uniti, e alla successiva collaborazione del governo provvisorio della presidente ad interim Delcy Rodríguez, in particolare contro la banda “Tren de Aragua” (il cui leader, Héctor Rusthenford Guerrero, è stato ucciso a giugno in una distinta operazione militare statunitense). “Alla luce dei passi avanti compiuti sotto la presidenza ad interim di Delcy Rodríguez, ho stabilito che il Venezuela non debba più essere classificato come un paese che ha fallito in modo dimostrabile nell’adempiere ai propri impegni di controllo antidroga”, si legge nella dichiarazione. Il Venezuela era considerato inadempiente dal 2005, anno in cui Hugo Chávez espulse dal paese l’agenzia antidroga statunitense (DEA); è la prima volta in oltre vent’anni che il paese esce da tale categoria. L’incriminazione del 2020, che accusava Maduro di guidare il cosiddetto “Cartel de los Soles” — un’organizzazione la cui esistenza non è supportata da prove concrete — è stata ritirata in seguito al suo arresto. Il Venezuela rimane tuttavia incluso nell’elenco più ampio dei 23 paesi, riporta MercoPress.

La Colombia, al contrario, rimane esclusa dalla certificazione per il secondo anno consecutivo; il provvedimento muove critiche esplicite al presidente uscente Gustavo Petro per i livelli record di coltivazione di coca e produzione di cocaina, ma esprime apprezzamento per il presidente Abelardo de la Espriella, in carica dal 7 agosto. “La Colombia è pronta a riprendere il suo ruolo di nostro principale partner per la sicurezza nell’emisfero”, si legge nel messaggio inviato da Trump al Congresso, che prospetta la possibilità di revocare la mancata certificazione nel 2027, qualora il paese compia progressi nell’eradicazione delle colture e nello smantellamento delle reti criminali. Come già accaduto nel 2025, Trump ha concesso alla Colombia una deroga che evita la sospensione della cooperazione in materia di sicurezza e le restrizioni finanziarie normalmente conseguenti alla mancata certificazione, incluso l’obbligo per gli Stati Uniti di opporsi alla concessione di prestiti al paese da parte di istituzioni multilaterali. Sempre il 15 settembre, il Dipartimento di Stato ha annunciato il reindirizzamento di 52 milioni di dollari in finanziamenti militari verso Colombia, Ecuador, Perù e Panama, a scapito di altri quattro paesi.

Secondo i dati registrati dalle Nazioni Unite, a dicembre 2024 la superficie coltivata a coca in Colombia ammontava a 261.000 ettari – un massimo storico reso noto da Petro a giugno, a seguito di una disputa con l’agenzia riguardo alla pubblicazione delle cifre – mentre De la Espriella cita spesso il dato di 300.000 ettari senza tuttavia indicarne la fonte. Il nuovo presidente colombiano ha fatto della lotta alla criminalità organizzata un pilastro della sua amministrazione, in netta contrapposizione con l’approccio del suo predecessore, basato sulla negoziazione con diversi gruppi armati. “Chiunque insista nel traffico di droga, nel terrorismo o nella criminalità organizzata dovrà affrontare la piena forza legittima dello Stato”, ha dichiarato qualche settimana fa, illustrando le linee guida della sua politica di sicurezza.

Lucia Giannini

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