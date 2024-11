SUD AMERICA. Trump parte svantaggiato nel Cortile di casa: la Cina è molto avanti

La presenza cinese in Sudamerica è particolarmente significativa: si vede in alcuni paesi, ad esempio il Perù. Nel gigante sudamericano del rame, Donald Trump sarebbe già perdente in una battaglia commerciale con la Cina.

Il Perù, il secondo esportatore di rame al mondo, è pronto a ospitare questa settimana i leader della Cooperazione economica Asia-Pacifico, Apec, con il presidente cinese Xi Jinping che dovrebbe partecipare e inaugurare un importante nuovo porto costruito dalla Cina nel paese. Anche il presidente degli Stati Uniti uscente Joe Biden è sulla lista degli invitati, riporta Reuters.

Il Perù riflette una sfida più ampia per la Casa Bianca attorno al Sud America, dove la presenza della Cina è cresciuta rapidamente dato il suo enorme appetito per le principali esportazioni della regione: mais, rame, soia, carne di manzo e litio, metallo per batterie. Ciò ha reso Pechino il partner commerciale di riferimento dal Brasile al Cile e all’Argentina, erodendo l’influenza politica regionale di Washington, una tendenza che si è ampliata sotto la svolta isolazionista di Trump durante la sua prima amministrazione e di nuovo sotto Biden.

Il valore strategico è che Pechino ha costruito solid legami commerciali nel cortile di casa degli States, non potendo costruire basi militari; questa presenza renderebbe meno efficace una guerra commerciale con Washington.

Il Perù dimostra il drammatico cambiamento. Il vantaggio commerciale della Cina rispetto agli Stati Uniti si è ampliato a 16,3 miliardi di dollari l’anno scorso, mostrano i dati di UN Comtrade, un netto rovesciamento rispetto a solo un decennio fa, quando Washington era l’attore dominante.

Ciò è andato di pari passo con gli investimenti dall’energia all’estrazione mineraria. La Cina ha superato gli Stati Uniti nel 2015 negli scambi commerciali con il Perù, ampliando il divario sotto la precedente amministrazione di Trump dal 2017 al 2021 e di nuovo sotto Biden.

Simbolo del cambiamento è il nuovo megaporto a 80 chilometri a nord di Lima a Chancay, in costruzione dalla Cosco Shipping che apre una nuova finestra e promette di accorciare di 15-20 giorni le rotte marittime verso l’Asia sia per le merci peruviane che brasiliane.

Il porto controllato dalla Cina, che dovrebbe essere inaugurato da Xi quando sarà in Perù, ha suscitato preoccupazione negli Stati Uniti per la sicurezza regionale, ma cosa ancora più importante, darà una spinta all’autostrada commerciale della regione verso la Cina.

Chancay sarà concorrente del porto messicano di Manzanillo e infine di Long Beach in California.

Il porto sulla costa del Pacifico sta portando ad altri investimenti per aumentare la connettività, in particolare per i produttori di soia in Brasile, che sono desiderosi di ridurre i costi di spedizione e i tempi di viaggio verso l’Asia ed evitare di passare attraverso il Canale di Panama a nord. Il governo peruviano sta spingendo per un potenziale progetto ferroviario da 10 miliardi di dollari. Ciò potrebbe comportare il trasporto di più soia brasiliana via terra in Perù e poi la sua destinazione in Cina. Negli ultimi anni, il Brasile ha visto il commercio con la seconda economia mondiale salire alle stelle.

Il Perù spera di firmare un accordo durante l’APEC con la Cina per aggiornare il loro accordo di libero scambio del 2009, principalmente relativo alla proprietà intellettuale, al commercio elettronico e alle procedure doganali.

Luigi Medici

