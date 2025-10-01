STATI UNITI. Washington e Teheran “collaborano” per le espulsioni di Trump

Il primo gruppo di circa 400 iraniani che si prevede saranno espulsi dagli Stati Uniti nell’ambito della stretta sull’immigrazione del presidente Donald Trump sarebbe dovuto atterrare in Qatar martedì prima di volare a Teheran.

Il gruppo comprendeva sia criminali condannati che persone entrate illegalmente nel Paese, riporta Reuters. Il trasferimento segna un insolito momento di coordinamento tra due nazioni in conflitto proprio sul programma nucleare iraniano. Per Teheran, la questione era di natura consolare, non politica.

Il direttore generale per gli affari parlamentari del Ministero degli Esteri iraniano, Hossein Noushabadi, ha affermato che gli Stati Uniti “stanno pianificando di deportare circa 400 iraniani, la maggior parte dei quali è entrata nel Paese illegalmente, in linea con il nuovo approccio anti-immigrazione del governo statunitense”.

“In un primo momento, hanno deciso di deportare 120 iraniani entrati illegalmente negli Stati Uniti, la maggior parte dei quali attraverso il Messico”, riporta Tasnim.

Noushabadi ha invitato Washington a rispettare i diritti dei migranti iraniani negli Stati Uniti. Il primo gruppo di 120 persone raggiungerà l’Iran nei prossimi uno o due giorni, ha affermato.

Un volo charter statunitense è decollato dalla Louisiana lunedì e sarebbe dovuto arrivare in Qatar nella tarda serata di martedì, in modo che i deportati potessero essere trasferiti su un volo diretto a Teheran, ha dichiarato il funzionario statunitense.

L’UNHCR, ha dichiarato di non essere stata consultata dalle autorità e di non poter commentare i dettagli di alcun caso: ”In generale, gli Stati devono garantire l’accesso all’asilo, il giusto processo e il rispetto del principio di non respingimento, il che significa che le persone bisognose di protezione internazionale non devono essere rimpatriate in un luogo in cui corrono il rischio di subire danni”, ha affermato l’UNHCR.

Alcuni iraniani si erano offerti volontari per andarsene dopo essere stati nei centri di detenzione per mesi, mentre altri no, secondo il New York Times.

Noushabadi avrebbe dichiarato: “Alcuni avevano un permesso di soggiorno, ma per motivi indicati dall’ufficio immigrazione degli Stati Uniti sono stati inclusi nella lista. Naturalmente, è stato ottenuto il loro consenso per il rimpatrio”.

Tommaso Dal Passo

