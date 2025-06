STATI UNITI. Washington cerca di tenere il passo nucleare di Russia e Cina. 

Con il nuovo trattato START in scadenza, l’Aeronautica Militare statunitense si sta preparando ad aumentare il dispiegamento di testate nucleari per superare e scoraggiare i rivali nucleari Cina e Russia.

Secondo Air & Space Forces Magazine, l’USAF è pronta ad espandere il proprio arsenale nucleare alla scadenza del nuovo trattato START nel febbraio 2026. Intervenendo a un forum dell’Atlantic Council, il Generale Thomas Bussiere, capo dell’US Air Force Global Strike Command ha affermato che, se richiesto, l’USAF potrebbe aumentare il dispiegamento di testate nucleari nella sua flotta di missili balistici intercontinentali (ICBM) e bombardieri Minuteman III.

Il trattato sul controllo degli armamenti nucleari, in vigore dal 2011 e che ha limitato il numero di lanciatori nucleari negli Stati Uniti e in Russia, scadrà in seguito alla decisione della Russia del 2023 di non prorogarlo.

Gli sforzi per modernizzare le capacità di deterrenza statunitensi, incluso il missile balistico intercontinentale Sentinel, sono stati oggetto di esame approfondito a causa dei costi crescenti e dei ritardi. I legislatori hanno fatto pressione sui funzionari dell’Aeronautica Militare statunitense affinché dimostrassero urgenza nel correggere il programma in difficoltà, che si prevede costerà quasi 141 miliardi di dollari e sarà in ritardo di anni.

Contemporaneamente, il Dipartimento della Difesa statunitense sta valutando la fattibilità di espandere la flotta di B-21 Raider oltre i 100 velivoli previsti per contrastare le crescenti minacce nucleari provenienti da Cina e Corea del Nord.

I membri della Commissione Forze Armate della Camera dei Rappresentanti rimangono preoccupati per le priorità di finanziamento e la prontezza delle forze nucleari, mentre il Segretario Troy Meink ha sottolineato che la deterrenza strategica rimane fondamentale per la difesa nazionale. Bussiere ha lasciato intendere che futuri sviluppi avversari potrebbero richiedere una strategia nucleare più robusta, al di là dei piani esistenti, rirpota AT.

Secondo War on the Rocks, gli Stati Uniti potrebbero aumentare le loro testate nucleari prontamente schierate oltre i limiti del Trattato New START utilizzando le testate provenienti dalla copertura attiva delle scorte nucleari, ovvero quelle non schierate operativamente. Questo significa di fatto che gli Stati Uniti potrebbero “caricare” testate nucleari aggiuntive su missili e bombardieri esistenti senza dover costruire nuove armi.

Il Bulletin of Atomic Scientists afferma che, sebbene gli Stati Uniti attualmente dispongano di 400 missili balistici intercontinentali Minuteman III, ciascuno dotato di una testata, i missili possono trasportarne due o tre ciascuno; inoltre, i missili balistici lanciati da sottomarini (SLBM) Trident II D5 possono trasportare otto testate ciascuno, sebbene in media ne trasportino da quattro a cinque.

Per quanto riguarda i bombardieri, un rapporto del Congressional Research Service (CRS) degli Stati Uniti del marzo 2025 afferma che l’USAF potrebbe aver bisogno di almeno 200 bombardieri stealth per soddisfare le esigenze operative, in particolare considerando l’elevato ritmo delle missioni della Bomber Task Force e la dipendenza dalle piattaforme dell’era della Guerra Fredda ancora in uso in prima linea.

Calcolando il potenziale aumento delle testate statunitensi, il National Institute of Public Policy afferma che senza le limitazioni del nuovo START, la forza statunitense di missili balistici a corto raggio Trident SLBM potrebbe aumentare da circa 960 a 1.626 testate schierate, mentre la forza di missili balistici intercontinentali Minuteman III potrebbe aumentare da circa 400 a 1.000 testate schierate, per una forza missilistica schierata di 2.626 testate. Per quanto riguarda i bombardieri, gli Stati Uniti potrebbero aumentare la loro riserva di 528 missili da crociera aviolanciati (ALCM) a un numero compreso tra 716 e 784 testate.

Tuttavia, la triade nucleare statunitense ha un disperato bisogno di modernizzazione. Il Center for Strategic and International Studies (CSIS), afferma che l’USAF sta attualmente cercando di estendere la durata di vita dei suoi missili balistici intercontinentali Minuteman III, ormai da decenni fuori servizio, mentre il suo sostituto, il Sentinel, è afflitto da sforamenti di bilancio e ritardi.

Per quanto riguarda il deterrente nucleare sottomarino statunitense, un rapporto del CRS statunitense del marzo 2025 rileva che gli Stati Uniti gestiscono 14 SSBN di classe Ohio, che si stanno avvicinando alla fine della loro vita operativa. Il rapporto afferma che gli SSBN erano stati inizialmente progettati per una durata di servizio di 30 anni, ma sono stati successivamente ricertificati per ulteriori 12 anni. Il rapporto osserva che gli SSBN dell’Ohio raggiungeranno la fine della loro vita operativa tra il 2027 e il 2040. Sebbene il rapporto affermi che gli Stati Uniti stanno costruendo 12 SSBN di classe Columbia per sostituire la flotta di classe Ohio, l’unità principale sta affrontando un ritardo di 12-16 mesi, il che potrebbe influire sulla tempestiva sostituzione della flotta di classe Ohio.

La base industriale della difesa e l’industria nucleare statunitensi si sono atrofizzate dalla fine della Guerra Fredda, con decenni di investimenti insufficienti e di consolidamento che ne hanno eroso la base industriale della difesa nucleare, lasciandola impreparata a una rinnovata competizione tra grandi potenze.

Quando il New START scadrà il prossimo anno, gli Stati Uniti dovranno garantire che il loro deterrente nucleare dissuada efficacemente sia la Cina che la Russia dall’aggressione nucleare, anche qualora i due rivali statunitensi agiscano congiuntamente.

Nel frattempo, la Russia sta schierando nuovi sistemi, come l’Avangard e il Poseidon, e la Cina sta espandendo i suoi giacimenti di missili balistici intercontinentali (ICBM) e sviluppando una vera e propria triade nucleare, intensificando così la corsa agli armamenti che gli Stati Uniti sembrano faticare a tenere il passo.

Luigi Medici

