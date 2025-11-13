STATI UNITI. Visita segreta del Direttore FBI a Pechino per il Fentanyl

Il direttore dell’FBI Kash Patel ha visitato la Cina la scorsa settimana per discutere di fentanyl e questioni relative alle forze dell’ordine.

Stando a Reuters il viaggio del direttore dell’FBI in Cina è avvenuto a seguito del vertice tra i presidenti degli Stati Uniti e della Cina, in cui entrambi hanno elogiato il “consenso” sulla questione.

Il direttore del Federal Bureau of Investigation è volato a Pechino venerdì scorso e si è fermato per circa un giorno. Ha inoltre tenuto colloqui con funzionari cinesi sabato, prosegue Reuters

La visita di Patel a Pechino non era stata annunciata ufficialmente né dagli Stati Uniti né dalla Cina. Il Ministero del Commercio cinese ha annunciato il 10 novembre che il Paese avrebbe apportato modifiche al catalogo dei precursori chimici correlati alla droga e richiederà licenze per l’esportazione di alcune sostanze chimiche verso Stati Uniti, Canada e Messico.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dimezzato i dazi sui prodotti cinesi imposti come punizione per il flusso di fentanyl al 10%, dopo aver raggiunto l’accordo durante i colloqui del mese scorso con il leader cinese Xi Jinping.

Xi lavorerà “molto duramente per fermare il flusso” di fentanyl, un oppioide sintetico mortale che è la principale causa di decessi per overdose negli Stati Uniti, ha dichiarato Trump a ridosso dei colloqui.

Il Segretario al Tesoro USA, Scott Bessent ha affermato che i dettagli del nuovo consenso saranno discussi attraverso un nuovo gruppo di lavoro bilaterale. Non è chiaro se Patel abbia discusso del nuovo meccanismo durante la sua visita a Pechino.

L’accordo segna un cambiamento per i funzionari di Trump, che avevano insistito sul fatto che le misure punitive sarebbero rimaste in vigore fino a quando la Cina non avesse dimostrato di voler reprimere le catene di approvvigionamento del fentanyl.

I funzionari cinesi difendono con veemenza la loro posizione sul fentanyl, affermando di aver già intrapreso ampie azioni per regolamentare i precursori chimici utilizzati per produrre il farmaco e accusano Washington di usare la questione come “ricatto”.

L’accordo Xi-Trump è andato oltre il fentanyl e ha incluso la ripresa degli acquisti di soia dagli Stati Uniti da parte della Cina.

Da parte sua, Pechino ha accettato di sospendere le restrizioni all’esportazione di terre rare, elementi con un ruolo vitale in molte tecnologie moderne, annunciate a ottobre.

Luigi Medici

