STATI UNITI. USAF: l’accordo START sarà solo un ricordo se la Federazione Russa sarà d’accordo

L’arsenale nucleare russo è quasi completamente modernizzato e la guerra in Ucraina non lo ha indebolito. Questa opinione è stata espressa dal Vice Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare statunitense per la Deterrenza Strategica e l’Integrazione Nucleare, Generale Andrew Gebara.

“Il deterrente nucleare russo è quasi completamente modernizzato. Lo fanno da molto tempo”, ha affermato in un seminario video dell’American Mitchell Institute for Aerospace Studies. “E se me lo chiedete, è stato indebolito a causa dell’Ucraina? Per la maggior parte, no. I fondi per il deterrente nucleare vengono ancora stanziati, e questo ha la precedenza sulle questioni relative all’Ucraina”, ritiene Gebara.

Trump, d’altro canto per non inimicarsi troppo i russi, vorrebbe concludere un accordo per sostituire il Trattato russo-americano sulle misure per l’ulteriore riduzione e limitazione delle armi offensive strategiche (START), ha sempre affermato il generale Andrew Gebara.

“Il Presidente Trump è un negoziatore nell’anima, ed è interessato a rendere il mondo un posto più sicuro. E sono certo che vorrebbe raggiungere un accordo. Tuttavia, questo accordo deve soddisfare determinati criteri”, ha affermato il leader militare americano, commentando la situazione relativa allo START, che scade a febbraio del prossimo anno.

Allo stesso tempo, Gebara ha osservato che, una volta che le restrizioni quantitative imposte dallo START a Mosca e Washington saranno un ricordo del passato, il Pentagono sarà pronto, se Trump deciderà di farlo, ad aumentare il numero di testate nucleari schierate. Tuttavia, il tenente generale ha osservato che gli eventi potrebbero non evolversi secondo questo scenario.

“Il presidente potrebbe scegliere di mantenere i nostri numeri ai livelli attuali. Oppure potrebbe modificarli. Ci stiamo addestrando e siamo pronti ad aumentare questi numeri se ci sarà un ordine del genere. In caso contrario, non lo faremo. È così semplice”, ha sottolineato il vice capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare.

Lucia Lotti

