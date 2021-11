STATI UNITI. Undici Stati contro l’obbligo vaccinale

Una sfida tra “Hamilton e Madison” in salsa pandemica: più di due dozzine di stati a guida repubblicana, infatti, hanno intentato una serie di azioni legali, sfidando l’obbligo vaccinale del presidente Joe Biden per le aziende private, istituendo una resa dei conti legale ad alto rischio che contrappone l’autorità federale ai diritti degli stati.

L’obbligo vaccinale emesso dall’amministrazione federale per la sicurezza e la salute sul lavoro si applica alle imprese con più di 100 dipendenti. I loro lavoratori devono essere vaccinati contro il COVID-19 entro il 4 gennaio o portare obbligatoriamente un dispositivo di protezione individuale e sottoporsi a test settimanali. Le cause legali chiedono ai tribunali di decidere se lo sforzo dell’amministrazione per ridurre la pandemia rappresenta una presa di potere federale e usurpa l’autorità degli stati nello stabilire la politica sanitaria.

Almeno 26 stati hanno intentato azioni legali per contestare la legge.

«Questo obbligo è incostituzionale, illegale e imprudente», ha dichiarato il procuratore generale del Missouri Eric Schmitt depositando il ricorso presso la Corte d’appello dell’ottavo circuito degli Stati Uniti con sede a St. Louis per conto di 11 stati.

L’amministrazione Biden ha incoraggiato vaccinazioni diffuse come la via d’uscita più rapida dalla pandemia. Una portavoce della Casa Bianca ha detto giovedì che il mandato aveva lo scopo di fermare la diffusione di una malattia che ha causato più di 750.000 vittime negli Stati Uniti.

L’amministrazione afferma di essere fiduciosa che l’obbligo, che include sanzioni di quasi $ 14.000 per violazione, resisterà alle sfide legali in parte perché le sue regole di sicurezza prevengono le leggi statali.

Alla causa del Missouri si sono uniti i procuratori generali repubblicani di Alaska, Arizona, Arkansas, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, South Dakota e Wyoming. Si è unito alla causa anche l’ufficio del procuratore generale dell’Iowa Tom Miller, l’unico procuratore generale democratico a prendere parte alle sfide legali all’obbligo.

In una dichiarazione, Miller ha affermato di aver depositato per volere del governatore Kim Reynolds, un repubblicano: «È mio dovere, secondo la legge, perseguire o difendere qualsiasi azione in tribunale quando richiesto dal governatore».

Anche altre coalizioni di stati hanno intentato azioni legali: Louisiana, Mississippi, South Carolina, Texas, Utah nel 5° circuito presso la Corte d’Appello con sede a New Orleans; Kansas, Kentucky, Idaho, Ohio, Oklahoma, Tennessee e West Virginia nel 6° Circuito di Cincinnati; e Alabama, Florida e Georgia nell’11° Circuito di Atlanta.

Salvatore Nicoletta