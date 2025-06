STATI UNITI. Trump ripristina il suo bando di sicurezza 

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripristinato il divieto di viaggio per i cittadini di 19 paesi, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale, ha annunciato la Casa Bianca nella tarda serata di mercoledì scorso. I paesi interessati dalla decisione dell’amministrazione repubblicana presentano carenze nei processi di screening e verifica, afferma l’Amministrazione Usa.

Il divieto totale riguarda i cittadini di Afghanistan, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Myanmar, Somalia, Sudan e Yemen. Inoltre, sette paesi (Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela) sono soggetti a restrizioni parziali, riporta MercoPress.

Il divieto entrerà in vigore un minuto dopo la mezzanotte di lunedì prossimo e non si applicherà ai residenti permanenti legali, ai titolari di visto in corso, a determinate categorie di visto o alle persone il cui ingresso serve gli interessi nazionali degli Stati Uniti.

Durante il suo primo mandato, Trump ha implementato un divieto di viaggio simile nel 2017, che è stato confermato dalla Corte Suprema. L’ultima proclamazione segue un recente attacco terroristico in Colorado, che i funzionari hanno collegato a un individuo che aveva superato la scadenza del visto.

Trump ha insistito sul fatto che le nuove restrizioni mirano a prevenire incidenti simili e a garantire un controllo più rigoroso delle leggi sull’immigrazione. “Ripristineremo il divieto di viaggio, alcuni lo chiamano il divieto di viaggio di Trump, e terremo i terroristi islamici radicali fuori dal nostro Paese, come confermato dalla Corte Suprema”. Durante il suo primo mandato, Trump ha implementato una misura simile che è stata convalidata dalla Corte Suprema, che ha riconosciuto che la restrizione “è espressamente basata su scopi legittimi”, ha affermato.

La Casa Bianca ha anche sottolineato che il divieto si basa sull’Ordine Esecutivo 14161, emesso il 20 gennaio 2025, intitolato “Proteggere gli Stati Uniti da terroristi stranieri e altre minacce alla sicurezza nazionale e pubblica”.

“Le restrizioni e le limitazioni imposte dalla Proclamazione sono necessarie per ottenere la cooperazione dei governi stranieri, far rispettare le nostre leggi sull’immigrazione e promuovere altri importanti obiettivi di politica estera, sicurezza nazionale e antiterrorismo”, ha sottolineato anche il governo degli Stati Uniti.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/