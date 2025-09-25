STATI UNITI. Trump grida al sabotaggio: scale mobili e gobbo KO

Il 24 settembre, il presidente Donald Trump ha dichiarato che i Servizi Segreti stavano indagando su quello che lui stesso ha definito un “sabotaggio” presso la sede delle Nazioni Unite (ONU) a New York, affermando che una serie di malfunzionamenti all’impianto audio, a una scala mobile e a un gobbo avevano interferito con il suo discorso del giorno precedente.

“Non è stata una coincidenza, si è trattato di un triplice sabotaggio alle Nazioni Unite. Dovrebbero vergognarsi”, ha scritto Trump in un post su Truth Social. “Tutti i nastri di sicurezza della scala mobile dovrebbero essere conservati, in particolare il pulsante di arresto di emergenza”.

Trump ha affermato che la scala mobile che trasportava lui e la first lady Melania Trump “si è fermata bruscamente” mentre li stava portando al piano principale, il che, a suo dire, li ha quasi fatti cadere a faccia in giù. Ha affermato che chiunque fosse coinvolto dovrebbe essere arrestato, riporta Epoch Times.

“Poi, mentre ero di fronte a un pubblico televisivo di milioni di persone da tutto il mondo, e a importanti leader nella Hall of Fame, il mio gobbo non funzionava. Era buio pesto”, ha detto Trump.

Il presidente ha aggiunto che, al termine del discorso, qualcuno gli ha detto che “l’audio era completamente spento nell’Auditorium” dove stava parlando, e che solo i leader mondiali che utilizzavano gli auricolari degli interpreti potevano sentire le sue osservazioni.

Trump ha dichiarato che avrebbe deferito la questione al Segretario Generale delle Nazioni Unite e ha chiesto un'”indagine immediata” con il coinvolgimento dei Servizi Segreti.

L’ONU afferma che il problema con le scale mobili di Trump è probabilmente causato da un innesco di sicurezza. Martedì, Stephane Dujarric, portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che il video-operatore della delegazione statunitense potrebbe aver attivato inavvertitamente la funzione di sicurezza della scala mobile mentre saliva all’indietro per filmare l’arrivo del presidente.

Continua sotto la pubblicità.

“Un’indagine successiva, che includeva una lettura dell’unità di elaborazione centrale della macchina, ha indicato che la scala mobile si era fermata dopo che un meccanismo di sicurezza integrato sul gradino a pettine era stato attivato in cima alla scala”, ha affermato Dujarric, descrivendo il meccanismo come progettato per impedire che persone o oggetti rimanessero intrappolati o trascinati negli ingranaggi.

“Il videooperatore potrebbe aver attivato inavvertitamente la funzione di sicurezza sopra descritta”, ha aggiunto.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, prima del discorso di Trump, ha citato un articolo del The Times del 21 settembre, in cui si sottolineava che il personale delle Nazioni Unite aveva scherzato sulla possibilità di spegnere le scale mobili e gli ascensori all’arrivo di Trump, comunicando al presidente di aver esaurito i fondi per gestirli.

“Quindi, se si mettono insieme tutti questi elementi, non mi sembra una coincidenza”, ha dichiarato a Fox News il 23 settembre.

Riguardo al malfunzionamento del gobbo, un funzionario delle Nazioni Unite ha dichiarato a Reuters che la Casa Bianca stava controllando il proprio gobbo. Il funzionario ha affermato che l’impianto audio era stato impostato per consentire ai presenti di ascoltare i discorsi tradotti in sei lingue diverse tramite auricolari.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/