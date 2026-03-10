STATI UNITI. Trump crea lo Scudo delle Americhe

Sabato scorso, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aperto il primo vertice dell’organizzazione “Scudo delle Americhe” a Doral, in Florida, riunendo un gruppo di leader latinoamericani e caraibici con idee simili per presentare una nuova alleanza per la sicurezza regionale incentrata sulla lotta ai cartelli della droga.

Nel suo discorso, ha affermato che Cuba è “al capolinea”, e che l’Avana vuole negoziare con Washington e ha aggiunto che la sua amministrazione ha formalmente riconosciuto il governo ad interim di Delcy Rodríguez in Venezuela, mentre i rapporti diplomatici tra i due paesi vengono ripristinati, riporta MercoPress.

Tenutosi al Trump National Doral di Miami, l’incontro ha riunito i leader di Argentina, Bolivia, Cile, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panama, Paraguay e Trinidad e Tobago. Il vertice è stato concepito per dimostrare che la Casa Bianca considera ancora l’America Latina una priorità strategica, nonostante la guerra con l’Iran domini la politica estera statunitense; dopo il discorso, Trump è volato a Dover per la solenne cerimonia di trasferimento dei sei soldati statunitensi uccisi in Kuwait.

La nuova organizzazione si definisce una “coalizione militare” con l’obiettivo immediato di “sradicare i cartelli della droga e il terrorismo”, una lotta in cui non esclude l’uso di armi da guerra, in particolare missili.

Nello specifico, oltre allo stesso Trump, dodici presidenti sono intervenuti al vertice di Miami: Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz Pereira (Bolivia), José Antonio Kast (Cile), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (Repubblica Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador), Irfaan Ali (Guyana), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panama) e Kamla Persad-Bissessar (Trinidad e Tobago), riporta Atalayar. Erano assenti tre dei paesi più grandi e potenti dell’America Latina, ancora governati da governi di sinistra: Messico, Brasile e Colombia, alcuni dei quali membri e principali sostenitori del cosiddetto Gruppo di Puebla, l’alleanza siglata all’epoca con il leader cubano Fidel Castro.

Il fulcro del vertice è stata una linea anti-cartelli più dura. Trump ha esortato i governi regionali a usare la forza militare contro i cartelli e le bande transnazionali, e la Casa Bianca ha pubblicato un proclama che collega l’evento a una nuova Coalizione Anti-Cartelli Americana, che include, a suo dire, rappresentanti militari di 17 paesi. La mossa è arrivata pochi giorni dopo un’operazione congiunta USA-Ecuadoriana in Ecuador che ha distrutto un accampamento appartenente a una fazione dissidente delle FARC.

Riguardo a Cuba e Venezuela, Trump ha ribadito la sua opinione secondo cui il governo cubano sta entrando nella sua fase finale e sta cercando un’intesa con lui e il Segretario di Stato Marco Rubio. Per quanto riguarda il Venezuela, lo sviluppo più chiaro finora confermato è il ripristino formale dei rapporti diplomatici e consolari, annunciato dal Dipartimento di Stato giovedì; Rodríguez ha poi risposto offrendo un programma di cooperazione basato su “rispetto reciproco, uguaglianza e diritto internazionale”. La dichiarazione di Trump secondo cui Washington aveva formalmente riconosciuto il governo di Rodríguez è stata resa pubblica durante il vertice.

In un messaggio trasmesso attraverso X, il presidente cubano ha scritto: “Il piccolo vertice reazionario e neocoloniale della Florida, convocato dagli Stati Uniti con la partecipazione dei governi di destra, impegna questi governi [latinoamericani] ad accettare l’uso letale della forza militare statunitense per risolvere i problemi interni, nonché per garantire l’ordine e la tranquillità nei loro paesi”.

Il vertice ha anche sottolineato l’allineamento ideologico del blocco: una vetrina per governi di destra o di centro-destra favorevoli a politiche di sicurezza e migrazione intransigenti. Trump ha anche messo in guardia contro “l’influenza straniera ostile” nell’emisfero, un riferimento implicito all’impronta regionale della Cina, e ha attirato critiche dicendo ai leader invitati di non avere alcuna intenzione di imparare “la vostra dannata lingua”.

Tommaso Dal Passo

