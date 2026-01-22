STATI UNITI. Trump compresi rompighiaccio artici in Finlandia 

“Stiamo acquistando i migliori rompighiaccio al mondo, e la Finlandia è nota per la loro produzione”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nell’ambito della sua campagna per l’acquisizione della Groenlandia e della sua preoccupazione per la crescente navigabilità e l’aumento delle rotte commerciali nell’Oceano Artico.

Trump ha sostenuto la questione come una questione di sicurezza nazionale, sottolineando la presenza di “atteggiamenti militari aggressivi e di penetrazione economica da parte di avversari stranieri”, con cui si riferiva a Russia e Cina, riporta MercoPress.

Poiché il cambiamento climatico sta rendendo l’Oceano Artico più navigabile per le navi cargo, i rompighiaccio possono e devono aprire la strada rompendo il ghiaccio. Mentre il presidente Trump continua a insistere sul fatto che gli Stati Uniti debbano possedere la Groenlandia, la sua più ampia attenzione alla regione artica ha portato Washington a ordinare nuovi rompighiaccio, un primo lotto di undici unità che prevede un contratto da 3,5 miliardi di dollari per i cosiddetti Arctic Security Cutter.

Per queste navi, in grado di navigare in mari ricoperti di ghiaccio solido, gli Stati Uniti si sono rivolti all’esperto mondiale: la Finlandia.

La Finlandia è il leader mondiale indiscusso nel campo dei rompighiaccio. Le aziende finlandesi hanno progettato l’80% di tutte quelle attualmente operative e il 60% viene costruito nei cantieri navali finlandesi.

Il Paese è all’avanguardia per necessità, spiega Maunu Visuri, presidente e AD della società statale finlandese Arctia, che gestisce una flotta di otto rompighiaccio: ”La Finlandia è l’unico Paese al mondo in cui tutti i porti possono ghiacciare durante l’inverno”, afferma, aggiungendo che il 97% di tutte le merci del Paese viene importato via mare.

Secondo la legge statunitense, le navi della Marina e della Guardia Costiera devono essere costruite internamente, ma in questo caso il presidente ha derogato a tale requisito per motivi di sicurezza nazionale.

Quattro rompighiaccio saranno costruiti in Finlandia, il primo dovrebbe essere pronto entro il 2028. Altri sette “Arctic Security Cutters” saranno costruiti negli Stati Uniti, utilizzando progetti e competenze finlandesi.

A Helsinki, capitale della Finlandia, presso la Aker Arctic Technology è presente un centro di collaudo del ghiaccio con un modello in scala di un rompighiaccio che galleggia in una vasca di simulazione lunga 70 metri. Scava un canale pulito attraverso la superficie ghiacciata.

“È essenziale che abbia una resistenza strutturale e una potenza motore sufficienti”, afferma Riikka Matala, ingegnere specializzato in prestazioni sul ghiaccio.

Mika Hovilainen, amministratore delegato dell’azienda, aggiunge che anche la forma della nave è cruciale. “Bisogna avere una forma dello scafo che rompa il ghiaccio spingendolo verso il basso”, afferma.

“Non taglia, non sminuzza”.

Gli ordini degli Stati Uniti fanno parte di uno sforzo per raggiungere il numero di rompighiaccio russi. Attualmente la Russia ne ha circa 40, di cui otto a propulsione nucleare. Al contrario, gli Stati Uniti ne hanno attualmente solo tre operative.

Nel frattempo, la Cina gestisce circa cinque navi con capacità polari. “Nessuna di queste è tecnicamente una rompighiaccio”, afferma Rybski, sottolineando che il loro design non soddisfa i rigorosi criteri. “Ma stanno aumentando la loro flotta”.

Maddalena Ingroia

