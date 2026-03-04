STATI UNITI. Trump attacca Starmer: Londra non ci ha aiutato nelle operazioni anti-iraniane 

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha insinuato che il primo ministro britannico Keir Starmer stia “assecondando” gli elettori musulmani rifiutando di sostenere gli attacchi militari statunitensi contro l’Iran, in una nuova escalation di tensioni tra i due leader.

In un’intervista telefonica esclusiva con il quotidiano britannico The Sun, Trump ha espresso delusione per il fatto che il Regno Unito “non sia stato d’aiuto” nel conflitto in corso. Ha affermato che Starmer ha impiegato “troppo tempo” per consentire alle forze statunitensi di utilizzare le basi britanniche per le operazioni.

Ha fatto riferimento specifico alla base congiunta USA-Regno Unito di Diego Garcia nelle Isole Chagos, che Starmer avrebbe esitato ad autorizzare per i primi attacchi nel fine settimana del 28 febbraio-1 marzo, riporta BrusselSignal. “È molto triste vedere che le relazioni non sono più quelle di una volta”, ha detto Trump, contrapponendo la posizione del Regno Unito alle azioni di sostegno della Francia e di altri alleati europei.

Trump ha affermato che Starmer “non è stato d’aiuto”. “Non avrei mai pensato di vedere una cosa del genere. Non avrei mai pensato di vedere una cosa del genere dal Regno Unito. Amiamo il Regno Unito”, ha detto. “Questa è stata la relazione più solida di tutte. E ora abbiamo relazioni molto forti con altri paesi in Europa”, ha aggiunto il Presidente.

In contrasto con il Regno Unito, Trump ha affermato che la Francia è stata “fantastica”. I commenti giungono in un momento di intensificazione dell’azione militare statunitense contro l’Iran, aggravando un più ampio conflitto regionale che coinvolge Israele e altri attori.

Starmer ha difeso la posizione del Regno Unito, sottolineando la preferenza per una “soluzione negoziata” e limitando il sostegno a misure difensive, affermando che è suo dovere agire nell'”interesse nazionale” della Gran Bretagna.

Il Segretario al Tesoro, Darren Jones, rispondendo al programma Today di BBC Radio 4, ha respinto le insinuazioni di Trump: ”Le relazioni tra Stati Uniti e Regno Unito sono importanti”, ha detto Jones, respingendo qualsiasi idea che considerazioni di politica interna influenzino le decisioni di politica estera.

Questo segna il secondo rimprovero pubblico da parte di Trump in altrettanti giorni, dopo una precedente intervista al Telegraph in cui si era detto “molto deluso” da Starmer. Lo scambio evidenzia le tensioni nelle “relazioni speciali” a meno di due anni dall’insediamento di Starmer. Primo Ministro, tra i problemi del Labour nei sondaggi interni e i dibattiti in corso su immigrazione, energia e alleanze internazionali.

La critica più ampia di Trump si è estesa al consiglio al Regno Unito di “aprire il Mare del Nord” alla produzione di energia e di “impedire l’arrivo di persone da paesi stranieri che vi odiano”, riflettendo le sue opinioni su migrazione e politica economica. In risposta all’intervista, Robert Jenrick del principale partito di opposizione Reform UK ha definito Starmer “inadatto” a ricoprire la carica di primo Ministro, in un duro attacco al suo approccio al conflitto in Medio Oriente.

Parlando a GB News, Jenrick, portavoce del Tesoro di Reform UK, ha criticato il leader laburista per “non voler agire” a fianco dei suoi alleati, compresi gli Stati Uniti. Dopo le gravi ricadute transatlantiche sull’uso delle basi britanniche per bombardare l’Iran, Trump si è lamentato che le cose “non fossero più come prima”, definendo il crollo “molto triste”, riporta The Sun.

In un duro colpo al Primo Ministro, il Presidente ha elogiato il Primo Ministro. su Francia e Germania, aggiungendo: “Questa è stata la relazione più solida di tutte. E ora abbiamo relazioni molto forti con altri paesi in Europa”.

Attaccando direttamente Keir Starmer, il Presidente Usa ha dichiarato: “Non è stato d’aiuto: “Non avrei mai pensato di vedere una cosa del genere. Non avrei mai pensato di vedere una cosa del genere dal Regno Unito.

Luigi Medici

