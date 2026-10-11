STATI UNITI. Tre quarti degli americani danno la colpa a Trump per i rincari dei prezzi 

Circa il 78% degli americani attribuisce alle politiche del presidente Donald Trump la responsabilità dell’aumento dei prezzi, che crescono più velocemente dei loro guadagni.

È quanto emerge da un sondaggio Reuters/Ipsos, secondo cui sia la maggioranza dei Repubblicani che quella dei Democratici indicano il costo della vita come la principale preoccupazione in vista delle elezioni di metà mandato del mese prossimo, riporta Reuters.

Il 57% dei Repubblicani sostenitori di Trump ha dichiarato che i costi stanno aumentando più rapidamente delle buste paga: un esempio lampante di come la sua strategia basata su dazi all’importazione, sulla guerra con l’Iran e su altre politiche si scontri con una promessa chiave della campagna elettorale del 2024, ovvero quella di debellare l’inflazione e abbassare i prezzi “fin dal primo giorno”.

L’inflazione è invece aumentata, al punto da spingere la Federal Reserve statunitense a cambiare rotta e alzare i tassi di interesse per frenare i rincari; i responsabili delle politiche economiche hanno attribuito tale fenomeno a diversi fattori, tra cui l’aumento dei costi globali dell’energia in seguito allo scoppio della guerra con l’Iran e l’imposizione di aggressive tasse sull’importazione da parte dell’amministrazione.

Le preoccupazioni per l’economia e per la guerra hanno fatto scendere il gradimento pubblico di Trump ai minimi storici e stanno pesando sul sostegno al suo partito in vista delle elezioni del 3 novembre, che determineranno quale schieramento controllerà il Congresso per i prossimi due anni. Circa un Repubblicano su quattro ha espresso disapprovazione per la gestione dell’economia da parte di Trump; un’opinione condivisa dal 63% degli indipendenti e dal 92% dei Democratici. Il malcontento è ancora più marcato sul fronte dell’inflazione: il 68% del totale degli intervistati e il 40% dei Repubblicani si dichiarano insoddisfatti.

Il sondaggio Reuters/Ipsos, condotto online a livello nazionale nell’arco di sei giorni e conclusosi lunedì 5 ottobre, ha raccolto le opinioni di 4.506 adulti statunitensi. Presentava un margine di errore di 2 punti percentuali per la popolazione americana nel suo complesso e di 3 punti per repubblicani, democratici e indipendenti.

Giovedì scorso, il prezzo medio nazionale di un gallone di benzina era di 4,36 dollari, contro i 3,11 dollari di un anno prima, mentre il prezzo del diesel si attestava a 6,28 dollari dopo un’impennata record, avvertita forse con maggiore intensità negli stati agricoli.

Gli elettori ispanici hanno sostenuto Trump in gran numero nel 2024, ma i sondaggi hanno evidenziato un calo di tale sostegno.

La portavoce della Casa Bianca, Taylor Rogers, ha affermato che Trump ha posto fine alla “crisi inflazionistica” ereditata dal suo predecessore, il democratico Joe Biden, rilanciando l’economia attraverso tagli fiscali e riducendo i costi dei farmaci con prescrizione. “Il presidente ha ottenuto risultati concreti per le famiglie americane”, ha dichiarato Rogers via e-mail.

L’inflazione ha raggiunto il picco massimo degli ultimi 40 anni durante il mandato di Biden, giocando un ruolo chiave nella vittoria elettorale di Trump nel 2024. La sua persistenza, sebbene al di sotto dei picchi registrati durante la pandemia di COVID, ha comportato prezzi giornalieri più elevati per beni quali benzina, carne macinata e biglietti aerei, oltre a tassi di interesse più alti. Il tasso sui mutui trentennali per la casa si attesta ora al 7,5%, il doppio rispetto a quanto gli acquirenti erano abituati a vedere appena sei anni fa.

Gli intervistati hanno indicato il costo della vita come una questione prioritaria nelle loro decisioni di voto: il 54% del campione (incluso il 40% dei Repubblicani) ha dichiarato di percepirne un forte aumento nell’ultimo anno, a fronte di un 30% che ha segnalato un lieve rialzo e di un 10% che lo ha ritenuto invariato.

Circa il 78% degli intervistati – compresi il 64% dei Repubblicani e il 76% degli indipendenti – ha attribuito parte della responsabilità alla Casa Bianca; la maggior parte degli americani considera i dazi doganali una causa significativa dell’aumento dei prezzi.

Il sondaggio ha evidenziato solo segnali limitati di una riduzione delle spese da parte dei cittadini. Circa il 63% degli intervistati ha dichiarato di frequentare meno i ristoranti, mentre il 56% ha affermato di spendere meno per l’intrattenimento o i servizi di streaming.

Percentuali minori hanno riferito di utilizzare meno l’auto o di avere difficoltà a pagare le bollette in tempo.

I dati economici mostrano che, in generale, gli americani continuano a registrare modesti incrementi di reddito, anche al netto delle imposte e dell’aumento dei prezzi. La crescita complessiva dei salari orari è sostanzialmente in linea con l’andamento dell’indice dei prezzi al consumoGran parte dell’eventuale aumento delle retribuzioni viene vanificato dall’aumento dei prezzi: una situazione di stallo che può incrinare la percezione dello stato dell’economia.

I sondaggi sulla fiducia dei consumatori, condotti sia dal Conference Board che dalla Federal Reserve di New York, hanno evidenziato prospettive negative.

Alcune delle politiche di Trump continuano a trovare consenso: il 45% degli intervistati ha indicato l’immigrazione irregolare come una delle cause principali dell’aumento dei prezzi, avvalorando la tesi dell’amministrazione secondo cui la presenza di persone prive di permesso di soggiorno genera una domanda aggiuntiva per beni come gli alloggi, spingendone i costi verso l’alto.

Lucia Giannini

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