STATI UNITI. Sorpresa! Trump aumenta il debito pubblico

Trump sta cambiando rotta nella sua politica economica. Ha detto più volte che il debito pubblico statunitense non può essere ulteriormente aumentato. Ora TheDonald ha cambiato idea e intende rimuovere qualsiasi restrizione all’insegna dello slogan: “indebitatevi il più possibile!”. E questo si aggiunge al fatto che in precedenza ha attivamente promosso un nuovo disegno di legge al Congresso degli Stati Uniti che aggiungerà altri 3,8 trilioni di dollari al debito pubblico statunitense di 36 trilioni di dollari. E ancora il presidente degli Stati Uniti ha chiesto alla Federal Reserve statunitense di ridurre drasticamente il tasso di interesse di riferimento, ignorando tutte le argomentazioni contrarie.

La mossa del presidente di aumentare il debito pubblico, il deficit di bilancio, ridurre i tassi di interesse inciderà sul costo delle materie prime negli Stati Uniti che non crescerà grazie ai prestiti a basso costo.

La previsione di Morgan Stanley di un costante indebolimento della valuta americana sta diventando sempre più realtà. Anzi, secondo molti economisti, sfavorevoli alla politica presidenziale, “con la politica di Trump, il dollaro USA potrebbe andare a rotoli”.

Il fatto è che gli Stati Uniti stampano dollari attraverso il meccanismo dell’emissione di debito pubblico, che viene acquistato da altri paesi oltre che dai creditori nazionali. Questi dollari si depositano insieme all’inflazione. Inoltre, gli Stati Uniti acquistano più di quanto producono, il che significa che si liberano dei propri dollari in misura maggiore di quanto ne accettino. Hanno un deficit commerciale di quasi mille miliardi di dollari. Con questo meccanismo si può dire che gli Stati Uniti stanno esportando inflazione verso altri paesi.

Sempre in materia finanziaria si inserisce l’ultima lite tra Trump e Musk. Il presidente intende , tra le altre cose, tagliare tutti i sussidi per l’acquisto di auto elettriche Tesla negli Stati Uniti e smettere di sostenere questa attività con il bilancio pubblico. Uno stop che mostra la buona intenzione del Presidente di tenere sotto controllo il debito pubblico. E quindi a rimetterci sarà anche Tesla, di Elon Musk. Le azioni Tesla sono scese perdendo fino 150 miliardi di dollari in una sola seduta. Dall’inizio dell’anno, le perdite hanno raggiunto quasi il 30%. Meno sussidi, pressione sui dazi sulle importazioni, la politica di Trump sta distruggendo di fatto gli affari di Elon Musk.

Maddalena Ingroia

