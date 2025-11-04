STATI UNITI. Se a New York vince il socialista Mamdani, che accade a Washington? 

Il socialismo democratico è in ascesa negli States. Lo testimonia la vittoria di Zohran Mamdani alle primarie democratiche di New York. Molti giovani americani, soprattutto nelle città di sinistra, si stanno allontanando dall’establishment democratico e si stanno orientando verso le promesse progressiste di supermercati pubblici e blocchi degli affitti, promessi da Mamdani.

Queste proposte sono battaglie del moderno socialismo democratico statunitense sebbene i sostenitori di queste politiche, come Bernie Sanders, siano presenti nell’agone politico Usa da decenni, riporta Harward Political Review.

Negli States, testi come “Bigger than Bernie: How We Go from the Sanders Campaign to Democratic Socialism” di Megan Day, descrivono il socialismo come “un sistema economico in cui la produzione è organizzata lungo le linee del […] bisogno comune piuttosto che del profitto privato”.

Il socialismo è stato un argomento tabù, sia per i politici americani che per la popolazione da sempre. Durante l’era del maccartismo del secondo dopoguerra, essere etichettati come socialisti era paragonabile a un suicidio sociale e professionale; la Yale Law School condusse una ricerca sul numero di posti di lavoro persi a causa di affiliazioni politiche e scoprì che oltre 10.000 persone erano state inserite nella lista nera a causa di affiliazioni di sinistra.

Per tutto il resto del mezzo secolo, l’opinione pubblica americana sul socialismo rimase relativamente stagnante. Dopo la Grande Recessione del 2008, che lasciò molti americani disoccupati, senza casa e finanziariamente devastati, molti americani beneficiarono delle politiche socialiste esistenti, come la previdenza sociale e l’assicurazione contro la disoccupazione. Molti beneficiari di questi programmi, soprattutto i giovani americani, iniziarono a mettere in discussione il capitalismo nel suo complesso, perché gravava il Paese di disuguaglianze di reddito.

Le politiche progressiste di Barack Obama hanno preparato l’America ad essere ricettiva e aperta nei confronti delle ideologie progressiste: Bernie Sanders ha capitalizzato su questo quando si è candidato alla presidenza nel 2016. Sebbene fosse in politica dal 1981, la sua campagna presidenziale ha portato il suo nome sulla scena nazionale, ottenendo il 46% dei voti alle primarie democratiche e arrivando secondo dietro all’ex Segretario di Stato Hillary Clinton.

L’America è a un passo dalle elezioni per avere la sua città più grande, con oltre otto milioni di residenti di tutte le età, etnie e situazioni socioeconomiche, sotto la supervisione di un sindaco apertamente socialista. La gente in tutto il paese, soprattutto gli americani più anziani di entrambi gli schieramenti, è rimasta sbalordita dalla schiacciante vittoria di Mamdani con quasi 19 punti di scarto sull’ex governatore Andrew Cuomo a giugno. E oggi si arriva alla decisione finale.

Un sondaggio del Pew Research Center del 2022 ha rilevato che il 40% degli americani di età compresa tra 18 e 29 anni ha una visione positiva del capitalismo, mentre il 44% ha una visione favorevole del socialismo. Un recente sondaggio di Cato e YouGov mostra anche che il 62% degli americani di età compresa tra 18 e 29 anni ha espresso opinioni favorevoli sul socialismo e il 34% ha una visione favorevole anche del comunismo.

Molti americani sono ancora confusi su come sia avvenuto questo cambiamento, considerando che ottant’anni fa, essere etichettati come socialisti sarebbe costato a qualsiasi americano il lavoro, gli amici e persino la libertà. Per molto la disuguaglianza tra i cittadini comuni e la classe dirigente è stata la molla che ha fatto scattare la scelta. Con i social media più diffusi che mai, le persone possono ora vedere le vite degli altri con un livello di accesso senza precedenti.

Per contrastare l’ascesa di Mamdani, del socialista, Trump ha annunciato in un’intervista alla CBS News che sosterrà il candidato democratico Andrew Cuomo alle elezioni a sindaco di New York.

Indipendentemente da come andranno le elezioni di oggi, per il socialismo americano è un’occasione unica nel senso politico e amministrativo del termine: in caso di vittoria che accadrà con l’Amministrazione federale di Washington?

Antonio Albanese

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/