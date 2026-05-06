STATI UNITI. Sale ancora il prezzo della benzina

Il prezzo di un gallone di benzina normale è aumentato di 31 centesimi la scorsa settimana, raggiungendo martedì una media di 4,48 dollari al gallone, secondo l’AAA, con un impatto negativo sulle tasche degli automobilisti, dopo un aumento del 50% dall’inizio della guerra con l’Iran.

La ragione principale per cui gli automobilisti pagano di più alla pompa è la crisi energetica globale causata dalla guerra con l’Iran perché lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale normalmente transita un quinto del petrolio greggio mondiale, è di fatto bloccato, con le petroliere incapaci di consegnare il greggio, riporta AP.

Negli States, i proprietari delle stazioni di servizio stabiliscono i prezzi alla pompa, ma molti fattori influenzano la loro decisione di applicare il prezzo. La componente principale del costo della benzina è il prezzo del barile di petrolio greggio. Negli Stati Uniti, nel 2025, il prezzo del petrolio rappresentava circa il 51% del prezzo di un gallone di benzina, secondo l’Energy Information Administration.

Questo significa che quando i prezzi del petrolio greggio aumentano, generalmente anche i prezzi della benzina li seguono. Una minore quantità di petrolio sul mercato si traduce in prezzi più alti sia per il petrolio che per la benzina. Inoltre, la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz ha innescato la più grande interruzione delle forniture nella storia dei mercati petroliferi, riporta l’Agenzia Internazionale dell’Energia, spingendo i prezzi del petrolio fino a 112 dollari al barile all’inizio di aprile.

Secondo l’EIA, le tasse federali e statali hanno contribuito per circa il 17% al prezzo del petrolio, i costi di raffinazione e i profitti per il 14% e la distribuzione e la commercializzazione per il 17%. In alcuni stati, come la California, tasse e costi di raffinazione più elevati spingono il prezzo della benzina ben al di sopra della media nazionale.

L’ evento catalizzatore si è verificato ad aprile, quando gli Stati Uniti hanno bloccato i porti iraniani per impedire al paese di esportare petrolio, bloccando il flusso di greggio persiano.

Il prezzo che raffinerie e commercianti sono disposti a pagare per il petrolio oscilla selvaggiamente dopo la diffusione della notizia degli attacchi alle navi nel Golfo Persico per via dello stallo dei colloqui diplomatici.

All’inizio di marzo, all’inizio della guerra con l’Iran, il prezzo della benzina è aumentato di 48 centesimi in una settimana. Il maggiore aumento settimanale si è registrato nel marzo 2022, quando il prezzo è balzato di 60 centesimi in una settimana dopo l’invasione russa dell’Ucraina, secondo l’AAA.

Ad oggi, nessuno può prevedere quanto saliranno i prezzi della benzina. Negli Stati Uniti, un gallone di benzina normale costa ora di più rispetto all’inizio di maggio del 2022, e all’epoca il prezzo continuò a salire fino al Memorial Day, ha affermato l’AAA. Più a lungo il flusso di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz rimarrà bloccato, più i prezzi saliranno e più tempo ci vorrà per tornare alla normalità.

Maddalena Ingroia

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