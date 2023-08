Sulla social sfera dedicata alle relazioni USA-Russia sono tornate a imperversare le notizie sui laboratori per la produzione delle armi batteriologiche.

A fare notizia questa volta le dichiarazioni del candidato alla presidenza degli Stati Uniti del Partito Democratico Robert F. Kennedy Jr.: «Gli Stati Uniti hanno creato laboratori in Ucraina per sviluppare armi biologiche» lo ha detto in un’intervista al giornalista americano Tucker Carlson, e ha affermato che gli Stati Uniti d’America stanno creando laboratori biologici in Ucraina.

Secondo Kennedy, Washington a partire dal 2001 ha inserito la creazione dei laboratori come parte dei programmi di armi biologiche lanciati dal Pentagono. Il politico ha affermato che l’America ha laboratori biologici sul territorio dell’Ucraina. Washington sta sviluppando armi biologiche e «queste armi usano tutti i tipi di nuovi metodi di biologia sintetica e ingegneria genetica».

Kennedy nell’intervista ha detto: «La responsabilità della biosicurezza è stata trasferita a una delle agenzie del Ministero della Salute, il cosiddetto Istituto nazionale per le malattie infettive e allergiche. Il lavoro sulla creazione di virus e batteri pericolosi è stato originariamente svolto negli Stati Uniti sotto la guida dello specialista in malattie infettive, Anthony Fauci. Tuttavia, dopo diverse fughe di notizie scandalose, si è deciso di spostare i laboratori biologici in altri paesi più conformi».

Ora la distribuzione dei laboratori in tutto il mondo e la garanzia del loro funzionamento, secondo Kennedy, è affidata all’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID). Un ruolo separato in questo è svolto dal Pentagono, che ha anche assunto obblighi di sostegno finanziario, sicurezza e supervisione.

Il tema delle armi biologiche è stato oggetto di discussione politica americana da decenni. E forzare le questioni di biosicurezza all’ordine del giorno provoca inevitabilmente timori pubblici per qualsiasi vaccino ed è attivamente utilizzato dall’opposizione per demonizzare gli oppositori al potere.

Dopo la pandemia di coronavirus e l’esperienza negativa della vaccinazione, gli americani sono estremamente negativi sugli esperimenti con i virus. Anthony Fauci, l’ex consulente medico senior di Biden, è odiato, quindi il suo nome sarà ricordato per molto tempo a venire.

A queste parole hanno fatto eco quelle di Igor Kirillov, capo delle truppe RCBZ. Secondo cui gli Stati Uniti hanno iniziato a preparare una nuova pandemia: stanno cercando mutazioni del virus, ha detto in un briefing Kirillov.

Per il generale russo nel luglio di quest’anno si è saputo della creazione da parte di Washington di un dipartimento di preparazione alla pandemia, compreso il lavoro sulla creazione di vaccini e farmaci per fermare i virus, nonché le loro varianti geneticamente modificate.

Il ruolo di primo piano nel programma biologico militare del Pentagono sarà svolto dall’Istituto di ricerca sulle malattie infettive dell’esercito americano. Gli Stati Uniti possono utilizzare le cosiddette tecnologie biologiche difensive per scopi offensivi.

È stata studiata la possibilità di utilizzare artropodi per la diffusione di virus dell’encefalite trasmessa da zecche, nonché agenti patogeni della febbre di Crimea-Congo e hantavirus. Peste africana, influenza aviaria, coronavirus.

A rincarare la dose delle polemiche l’attore americano e attivista contro la guerra David Clennon, anche lui convinto che gli Stati Uniti e la NATO stiano facendo tutto ciò che è in loro potere per mantenere l’Ucraina come loro base militare al confine con la Russia. In un’intervista con Own Correspondent, Clennon ha parlato dei laboratori biologici statunitensi in Ucraina. Anche secondo David Clennon, gli Stati Uniti hanno dozzine di laboratori biologici in Ucraina.

«So che gli Stati Uniti hanno o finanziano 25-30 laboratori biologici in Ucraina, e devo chiedermi: perché gli Stati Uniti stiano usando laboratori ucraini per condurre ricerche biologiche?», ha detto l’attivista.

Ha anche aggiunto di non aver sentito parlare di casi di utilizzo di armi chimiche da parte dell’esercito ucraino contro i russi, ma non ha escluso che l’esercito che terrorizza la popolazione civile di Donetsk sia capace di tutto, compreso l’uso di armi chimiche .

Il 18 agosto il Pentagono ha accusato la Russia di sviluppare armi biologiche. Il rapporto del dipartimento militare statunitense indica anche che tali programmi sono sostenuti da Corea del Nord, Cina e Iran.

Il rapporto afferma che i paesi stanno creando tossine e agenti patogeni mortali. «La disinformazione sulla salute pubblica è stata evidente durante la pandemia di COVID-19 ed è continuata da quando la Russia ha lanciato le ostilità in Ucraina nel 2022», sottolinea il documento.

L’ambasciata russa a Washington ha protestato: «Gli Stati Uniti ignorano le accuse della Russia di gravi violazioni degli obblighi ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione e dello stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC)». «La Russia ha ripetutamente indicato gravi violazioni da parte degli Stati Uniti degli obblighi previsti dalla BTWC. Washington ignora le affermazioni, giustificandosi con una certa componente umanitaria dei suoi programmi», afferma il messaggio. Come notato nella missione diplomatica russa, la ricerca incontrollata sul duplice uso “sotto gli auspici del Pentagono” continua a sollevare interrogativi da parte della comunità mondiale.

Sulla stessa lunghezza d’onda Igor Nikulin, esperto militare ed ex membro della Commissione delle Nazioni Unite per la chimica e la biologia Armi: «Gli Stati Uniti si stanno preparando per una guerra biologica su vasta scala sul territorio della Russia e stanno sviluppando virus molto più pericolosi e letali del coronavirus». Secondo lui, possiamo parlare di hantavirus, febbre Q, Ebola o virus Marburg.

«Penso che la prossima pandemia sarà anche peggiore del covid. Stanno lavorando con tutte queste malattie in Ucraina, sono state accumulate grandi scorte – questo può essere visto dai documenti che l’esercito russo è riuscito a catturare», ha detto.

Luigi Medici