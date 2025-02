STATI UNITI. Rimpatriare 104 indiani è costato 1 milione di dollari 

La recente deportazione di 104 immigrati indiani clandestini da parte degli Stati Uniti è probabilmente costata al paese circa 1 milione di dollari per il volo utilizzato nel processo.

Stando ai datici AFP, i voli militari possono essere oltre tre volte più costosi dei voli civili. L’amministrazione di Donald Trump ha iniziato a utilizzare aerei militari per le deportazioni, segnalando il suo impegno a rimuovere i migranti clandestini.

Donald Trump, che ha fatto campagna elettorale con l’impegno di eseguire la più grande operazione di deportazione nella storia degli Stati Uniti, si è concentrato principalmente sui migranti dall’America Latina, ma alcuni vengono anche rimandati in paesi lontani, riporta Hindustan Times.

Mercoledì scorso, un aereo cargo dell’aeronautica militare statunitense è atterrato ad Amritsar, in India, con a bordo 104 cittadini indiani entrati illegalmente negli Stati Uniti. Si ritiene che questo volo sia il primo caso di un aereo militare utilizzato per la deportazione in India.

Le immagini catturate indicano che l’aereo utilizzato era un C-17A Globemaster III, un grande aereo militare progettato per il trasporto di truppe, veicoli e rifornimenti. Il Globemaster III, una risorsa fondamentale dell’aeronautica militare statunitense, è in servizio dal 1995 ed è stato impiegato in varie operazioni militari in tutto il mondo.

I voli militari sono molto più costosi da gestire rispetto ai voli charter che l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) statunitense utilizza anche per le deportazioni. Secondo i dati ICE del 2021, il costo di un volo charter è di 8.577 dollari per ora di volo, sebbene il trasporto di migranti ad alto rischio possa aumentare i costi.

Al contrario, utilizzare un aereo militare C-17 per le operazioni di trasporto costa 28.562 dollari all’ora, secondo i documenti dell’US Air Mobility Command.

A differenza degli aerei commerciali, i voli militari seguono rotte diverse a causa della sensibilità dello spazio aereo in altri paesi e si riforniscono di carburante nelle basi militari anziché negli aeroporti civili.

I dati di Flightradar24, un sito di tracciamento dei voli, mostrano che il volo di deportazione è decollato dalla Marine Corps Air Station Miramar a San Diego, California, alle 13:30 GMT di lunedì. L’aereo ha poi volato verso ovest fino alle Hawaii, ha attraversato l’Oceano Pacifico, ha navigato attraverso lo Stretto di Luzon vicino alle Filippine, è passato tra Indonesia e Malesia e ha fatto una deviazione verso sud nell’Oceano Indiano, fermandosi alla base aerea statunitense di Diego Garcia.

Da Diego Garcia, ha volato per migliaia di miglia a nord fino al Punjab in India, atterrando mercoledì pomeriggio, più di 43 ore dopo la partenza dalla California.

Considerando il viaggio di ritorno, anche una stima prudente suggerisce che il costo del volo ha superato 1 milione di dollari, il che significa che il trasporto di ogni detenuto costa oltre 10.000 dollari.

Al contrario, un volo commerciale di sola andata da San Francisco a Nuova Delhi costa circa 500 dollari in classe economica e circa 4.000 in classe business.

Tommaso Dal Passo

