STATI UNITI. Raddoppiano i test dei B21, bombardieri nucleari stealth. Pechino li può abbattere

L’Aeronautica Militare statunitense ha raddoppiato i test per la sua flotta di B-21 Raider, effettuando il volo di un secondo prototipo. A settembre, diverse fonti giornalistiche hanno riferito che l’Aeronautica Militare statunitense ha confermato il volo inaugurale del suo secondo bombardiere stealth B-21, segnando una tappa significativa nei test del velivolo di nuova generazione.

Il bombardiere, costruito dall’appaltatore militare Northrop Grumman, è decollato dallo stabilimento 42 di Palmdale, in California, prima di atterrare alla base aerea di Edwards, dove ha sede la Forza di Test Combinata B-21, secondo quanto riportato, riporta AT.

Con due prototipi ora in volo, l’Aeronautica Militare può ora passare dai controlli di volo di base alla valutazione dell’integrazione degli armamenti, dei sistemi di missione e delle operazioni di manutenzione.

Il Segretario dell’Aeronautica Militare statunitense Troy Meink ha affermato che il velivolo aggiuntivo “acquista un notevole slancio” per il programma di test. Allo stesso tempo, il Capo di Stato Maggiore, Generale David Allvin, lo ha definito fondamentale per accelerare i tempi di messa in campo.

Secondo l’Aeronautica Militare statunitense, il B-21 è un elemento chiave della modernizzazione dell’arsenale nucleare statunitense. È progettato per trasportare armi sia convenzionali che nucleari in missioni di attacco penetrante in territorio nemico. Si prevede di acquistare almeno 100 B-21, sostituendo i bombardieri B-1B e B-2 con i B-52J potenziati. Si prevede che ogni aereo costerà circa 700 milioni di dollari.

Lo sviluppo relativamente rapido del B-21 riflette la convinzione che solo i nuovi bombardieri stealth abbiano la persistenza, il carico utile e la flessibilità per colpire lanciatori mobili, bunker e centri di comando in aree fortemente difese.

In un ruolo nucleare, il B-21 potrebbe essere armato con la bomba a gravità B61-13, progettata per distruggere obiettivi rinforzati o di grandi dimensioni. Tra gli obiettivi potrebbe rientrare l’enorme “Città Militare di Pechino”, un complesso sotterraneo costruito per proteggere la leadership cinese in caso di guerra nucleare.

In un ruolo convenzionale, il B-21 potrebbe essere armato con il Next Generation Penetrator (NGP) per attaccare bersagli sepolti in profondità, oltre la portata dell’attuale GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Tra i possibili obiettivi potrebbero rientrare basi missilistiche nordcoreane nascoste, come la base operativa missilistica di Sinpung-dong, vicino al confine cinese.

Tuttavia, potrebbero volerci diversi anni prima che la flotta di B-21 sia pienamente operativa. In un discorso virtuale dell’agosto 2025 per il Mitchell Institute for Aerospace Studies dell’Air & Space Forces Association, il Generale dell’Aeronautica Militare statunitense Andrew Gebara ha osservato che l’USAF sta prendendo il suo tempo con lo sviluppo del B-21.

Mentre lo sviluppo prosegue, la Cina ha già iniziato a elaborare delle contromosse. Nel novembre 2023, il South China Morning Post ha riferito che i ricercatori cinesi della Northwestern Polytechnical University di Xian hanno simulato una battaglia aerea tra il B-21 e le sue più recenti tecnologie di caccia e droni, con conseguente abbattimento del velivolo. La simulazione è stata pubblicata sulla rivista peer-reviewed Acta Aeronautica et Astronautica Sinica.

Non è ancora chiaro se il B-21 si comporterà meglio contro le difese aeree cinesi o russe in evoluzione rispetto a come si comportarono i vecchi bombardieri B-52, B-1 e B-2 durante la Guerra Fredda e subito dopo, contro nemici dotati di difese aeree basilari o obsolete.

