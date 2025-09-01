STATI UNITI. Proteste dei nippoamericani contro Trump e l’ICE: riaperti i campi di detenzione della Seconda Guerra Mondiale 

La recente apertura di un centro di immigrazione a El Paso, in Texas, ha riacceso le proteste dei giapponesi americani contro i rigidi piani di immigrazione dell’amministrazione Trump. Il campo di internamento, inaugurato nell’agosto 2025, sorge sul sito di una base militare utilizzata per internare i giapponesi americani durante la guerra.

Negli ultimi mesi, centinaia di giapponesi americani hanno protestato contro la costruzione di nuovi centri di immigrazione e i piani di detenzione di migliaia di persone da parte dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice), perché evocano il ricordo di come le loro famiglie furono rastrellate durante la Seconda guerra mondiale, riporta AP. Il governo degli Stati Uniti ha invocato l’Alien and Enemies Act del 1798, utilizzato per l’ultima volta durante la Seconda guerra mondiale, per aumentare i poteri dell’Ice di detenere individui.

Gran parte delle basi per l’internamento dei giapponesi americani durante la guerra derivava lassa legittimità proprio dalla legge del 1798, che consente la detenzione e la deportazione di “nemici” stranieri. Nel 1988, gli Stati Uniti hanno ammesso di aver commesso una “grave ingiustizia” contro le persone di origine giapponese e che queste azioni durante la Seconda Guerra Mondiale furono motivate da pregiudizi razziali e “isteria bellica”.

Il carcere di Dublino, vicino a San Francisco, è stato chiuso nel 2024, ma l’Ice sta cercando di riaprirlo, insieme a molti altri centri di detenzione, per tenere il passo con il piano di Donald Trump di arrestare un gran numero di immigrati.

La comunità nippo-americana era già scesa in piazza a luglio nei pressi di Dublino, esprimendo il timore che i recenti raid dell’Ice siano una ripetizione della storia che ha portato all’incarcerazione di oltre 120.000 nippo-americani tra il 1942 e il 1946. Una stima interna dell’Ice suggerisce che attualmente ci siano 60.000 immigrati detenuti in tutti gli Stati Uniti.

I quartieri latinoamericani sono presi di mira, secondo i gruppi per i diritti civili, sebbene il Dipartimento per la Sicurezza Interna abbia negato di prendere di mira gruppi in base al colore della pelle o all’etnia.

La comunità nippo-americana in California si è affrettata a paragonare i presunti attacchi alle comunità latine da parte dell’Ice al trattamento riservato a loro stessi durante la Seconda Guerra Mondiale. Ciò ha attirato particolare attenzione nazionale quando decine di agenti federali mascherati e armati si sono presentati e hanno arrestato una persona fuori dal Japanese American National Museum (JANM) di Los Angeles, durante un discorso del governatore della California, Gavin Newsom. È un luogo altamente simbolico, poiché è qui che le famiglie nippo-americane furono costrette a salire sugli autobus diretti ai campi di concentramento americani nel 1942. Il JANM ha pubblicato foto che paragonano le condizioni anguste di quei campi della Seconda Guerra Mondiale alle gabbie utilizzate nei centri di detenzione dell’Ice. In entrambi i casi, le famiglie furono distrutte, causando enormi traumi.

Gran parte delle argomentazioni a favore della detenzione, sia allora che oggi, mira a liberare il Paese dagli “indesiderabili”, siano essi definiti “simili al nemico” (allora) o “criminali violenti o immigrati clandestini” (oggi). Tuttavia, dati recenti mostrano che vengono effettuati un gran numero di arresti di persone senza accuse penali o condanne, e di alcuni cittadini statunitensi. Ciò suggerisce che l’Ice sia molto concentrato sul raggiungimento della sua presunta quota di arresti di 3.000 migranti al giorno. La Casa Bianca ha negato l’esistenza di questa quota.

Centinaia di persone sono detenute in campi di detenzione costruiti in fretta e furia in aree isolate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, questo è quanto accadde con i dieci cosiddetti “centri di ricollocazione”, o campi di internamento, costruiti nell’ovest e nel sud degli Stati Uniti per i giapponesi americani, ai quali fu negato l’habeas corpus, il che significa che non avevano il diritto di difendersi in tribunale e potevano essere detenuti a tempo indeterminato senza un giusto processo.

A giugno di quest’anno, l’amministrazione Trump ha avanzato l’ipotesi di discutere la sospensione dell’habeas corpus. Se ciò dovesse accadere, potrebbe significare che non ci saranno limiti alla durata della detenzione in questi campi e che non avranno più diritto a un giusto processo.

Tommaso Dal Passo

