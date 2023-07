STATI UNITI. Pechino non è più il primo esportatore di beni negli States

La Cina ha probabilmente perso il titolo di primo esportatore di beni verso gli Stati Uniti nel primo semestre per la prima volta in 15 anni, superata da Messico e Canada in un contesto di disaccoppiamento tra le due maggiori economie mondiali.

Le importazioni americane dalla Cina tra gennaio e maggio sono scese di circa il 25% rispetto all’anno, a 169 miliardi di dollari, secondo i dati del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti; hanno rappresentato il 13,4% del totale degli Stati Uniti, il minimo in 19 anni e un calo di 3,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Le importazioni sono diminuite in una serie di categorie di prodotti, in particolare i semiconduttori, che sono crollati della metà, riporta Nikkei.

Le importazioni dal Messico, invece, sono cresciute a 195 miliardi di dollari, un massimo storico per il periodo, e il Canada non è stato da meno con 176 miliardi di dollari. Entrambi i Paesi dovrebbero rimanere davanti alla Cina per tutta la prima metà del 2023.

Anche i Paesi del Sud-Est asiatico stanno inviando più prodotti agli Stati Uniti, mentre la presenza della Cina si attenua. Le importazioni americane dall’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico hanno raggiunto i 124 miliardi di dollari nei primi cinque mesi dell’anno, la seconda cifra più alta finora registrata per quel periodo. La quota di importazioni statunitensi della regione è raddoppiata nell’ultimo decennio.

Le esportazioni americane verso la Cina sono rimaste pressoché invariate da gennaio a maggio, con 62 miliardi di dollari. Sebbene ciò sia bastato a rendere la Cina il terzo mercato di esportazione degli Stati Uniti, la sua quota del 7,5% è la metà di quella del Messico o del Canada ed è in calo rispetto al picco del 2020 di poco meno del 9%.

La Cina è diventata il primo esportatore verso gli Stati Uniti nel 2009, superando il Canada. Mentre l’industria manifatturiera americana ad alto costo diventava meno competitiva a causa della recessione indotta dalla crisi finanziaria, la Cina ha sfruttato i suoi prezzi bassi e la concentrazione delle catene di approvvigionamento per guadagnare terreno nel commercio globale. Il suo prodotto interno lordo nominale è quasi quadruplicato negli ultimi 15 anni e le sue esportazioni totali sono cresciute di 2,5 volte.

Ma dopo aver raggiunto un picco di circa il 20% tra il 2015 e il 2018, la quota di importazioni americane della Cina ha iniziato a diminuire sotto il precedente presidente Donald Trump, la cui amministrazione ha imposto pesanti dazi aggiuntivi su merci cinesi per un valore di 370 miliardi di dollari nell’ambito di una spinta per rilanciare il settore manifatturiero statunitense.

Il Presidente Joe Biden ha mantenuto simili dazi e si è mosso per bloccare la Cina in settori quali i semiconduttori avanzati e le apparecchiature per le telecomunicazioni per motivi di sicurezza nazionale. Biden ha chiesto di ristrutturare le catene di fornitura in quattro settori chiave, tra cui i chip e le batterie.

Le aziende americane si stanno muovendo per riorganizzare le loro reti di produzione. Apple ha incoraggiato i fornitori di Taiwan e di altri Paesi a spostare i centri di produzione dalla Cina ad altre aree come il Sud-Est asiatico e l’India. Il rivenditore di abbigliamento Gap sta acquistando più prodotti dal Messico e dall’America centrale.

La spinta a ridurre la dipendenza dalla Cina non è stata indolore per gli Stati Uniti, facendo aumentare i prezzi per i consumatori. Ma l’idea di ridurre i rischi legati a Pechino è sostenuta dai legislatori di entrambi gli schieramenti e il “friendshoring”, ovvero la delocalizzazione delle catene di approvvigionamento in Paesi amici, sta guadagnando terreno.

La Cina, nel frattempo, si sta orientando verso il Sud-est asiatico come destinazione delle esportazioni. Mentre le sue esportazioni verso gli Stati Uniti sono diminuite del 17% su base annua nella prima metà del 2023, le spedizioni verso l’ASEAN sono cresciute del 2%, secondo i dati commerciali cinesi. Alcuni osservatori ritengono che gli esportatori cinesi stiano instradando sempre di più i prodotti attraverso la regione per lavorarli e venderli negli Stati Uniti e altrove.

Se la spinta al disaccoppiamento si estende al di là degli Stati Uniti, sia l’economia cinese guidata dalle esportazioni sia le aziende che hanno fatto affidamento sul Paese come hub produttivo subiranno ulteriori pressioni per cambiare rotta.

Luigi Medici