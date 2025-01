STATI UNITI. Nella classica dei passaporti gli States sono i grandi perdenti

I titolari di passaporto americano sono stati i secondi più grandi perdenti nell’ultimo decennio in una classifica annuale globale dei passaporti con accesso senza visto, mentre i cittadini cinesi sono stati tra i “vincitori” più grandi.

I titolari di passaporto statunitense hanno accesso senza visto a 186 delle 227 destinazioni, secondo l’Henley Passport Index di quest’anno, riporta Nikkei, compilato dalla società di immigrazione per investimenti Henley & Partners. Ciò rappresenta il secondo più grande declino degli Stati Uniti, dopo il Venezuela, nella forza dei passaporti tra il 2015 e il 2025, scendendo dal secondo al nono posto.

Singapore rivendica la sua corona di passaporto più potente al mondo con accesso senza visto a 195 delle 227 destinazioni in tutto il mondo, lasciando il Giappone al secondo posto con un punteggio di 193, secondo l’Henley Passport Index 2025, che classifica tutti i 199 passaporti del mondo in base al numero di destinazioni a cui possono accedere senza visto precedente, e si basa su dati ufficiali esclusivi dell’International Air Transport Association (IATA).

Diversi stati membri dell’UE (Francia, Germania, Italia e Spagna) scendono di due posizioni, scendendo al terzo posto, e sono raggiunti da Finlandia e Corea del Sud, che hanno perso una posizione negli ultimi 12 mesi e ora hanno accesso a 192 destinazioni senza visto. Una coorte UE di sette nazioni, tutte con accesso senza visto a 191 destinazioni (Austria, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia) condividono il quarto posto, mentre cinque paesi (Belgio, Nuova Zelanda, Portogallo, Svizzera e Regno Unito) si classificano al quinto posto con 190 destinazioni senza visto.

L’Afghanistan rimane saldamente trincerato in fondo all’indice, avendo perso l’accesso senza visto ad altre due destinazioni nell’ultimo anno, creando il più grande divario di mobilità nei 19 anni di storia dell’indice, con i singaporeani in grado di viaggiare verso 169 destinazioni in più senza visto rispetto ai titolari di passaporto afghano.

Il resto della Top 10 dell’indice è ampiamente dominato dai paesi europei, ad eccezione di Australia (6° posto con 189 destinazioni), Canada (7° posto con 188 destinazioni), Stati Uniti (9° posto con 186 destinazioni) e Emirati Arabi Uniti, uno dei maggiori scalatori dell’ultimo decennio, che si è assicurato altre 72 destinazioni dal 2015, posizionandosi al 10° posto con accesso senza visto a 185 destinazioni in tutto il mondo.

Solo 22 dei 199 passaporti del mondo sono scesi nella classifica dell’Henley Passport Index negli ultimi dieci anni. Sorprendentemente, gli USA sono il secondo più grande perdente tra il 2015 e il 2025 dopo il Venezuela, precipitando di sette posizioni dal 2° all’attuale 9° posto. Vanuatu è il terzo più grande perdente, seguito dal passaporto britannico, che era in cima all’indice nel 2015 ma ora si trova al 5° posto. A completare la lista dei primi 5 perdenti c’è il Canada, che è sceso di tre posizioni negli ultimi dieci anni dal 4° all’attuale 7° posto.

Al contrario, la Cina è tra i più grandi scalatori, salendo dal 94° posto nel 2015 al 60° nel 2025, con il suo punteggio senza visto in aumento di 40 destinazioni. E in termini di apertura verso altre nazioni, la Cina è salita anche nell’Henley Openness Index, che classifica tutti i 199 paesi del mondo in base al numero di nazionalità presenti.hey consentono l’ingresso senza visto. La Cina ha concesso l’accesso senza visto ad altri 29 paesi solo nell’ultimo anno e ora si trova all’80° posto, concedendo l’ingresso senza visto a 58 nazioni, rispetto alla sua rivale America, che si classifica all’84° posto e consente l’accesso senza visto solo ad altri 46 paesi.

