STATI UNITI. Nel nuovo bilancio della Difesa: droni al posto di aerei e missili ipersonici avionici. Su tutto spicca la prima corazzata Classe Trump

Mentre tutti sono concentrati sui 14 giorni di tregua per la sigla di accordi di pace duraturi, a cui gli esperti non credono, è passata in secondo piano la questione delle richieste di finanziamento del Pentagono per l’anno fiscale 2027. La richiesta resta e anzi dovrà essere aggiornata dopo l’abbattimento di droni americani da parte iraniana e della Resistenza islamica; sono richieste che fanno pensare a tutto tranne che a un fine mandato Trump all’insegna della pace.

Donald Trump il 3 aprile ha presentato la sua proposta di bilancio per la difesa da 1.500 miliardi di dollari per il prossimo anno fiscale. Si tratta del maggiore aumento di spesa per la Difesa dalla Seconda Guerra Mondiale. Il bilancio di base è composto da 1.150 miliardi di dollari e da ulteriori 350 miliardi di dollari provenienti dalla legge di conciliazione di bilancio.

L’anno scorso, Trump aveva richiesto al Congresso un bilancio per la difesa di 892,6 miliardi di dollari, a cui si sono aggiunti altri 150 miliardi di dollari con una richiesta di bilancio supplementare, portando il totale a oltre 1.000 miliardi di dollari.

Il nuovo bilancio di base include circa 760 miliardi di dollari per l’acquisizione e lo sviluppo di armamenti, compresi aumenti significativi nella costruzione navale, nei programmi relativi al Golden Dome e nel programma F-35. Ulteriori dettagli sono attesi per il 21 aprile.

Vediamo nel dettaglio che cosa ha chiesto il Pentagono: Finanziamenti per il programma Collaborative Combat Aircraft (CCA), che prevede lo sviluppo di droni di supporto per i caccia. Un miliardo di dollari per avviare la produzione, altri 822 milioni di dollari per gli aggiornamenti dei droni CCA e 1,4 miliardi di dollari per ulteriori ricerche. La richiesta di bilancio per l’anno fiscale 2027 prevede l’acquisto di 85 F-35 (38 F-35A per l’Aeronautica Militare statunitense, oltre a 10 F-35B e 37 F-35C per il Corpo dei Marines e la Marina).

L’Aeronautica Militare richiede inoltre finanziamenti per ulteriori 24 caccia F-15EX Eagle II. E ancora chiesti gli F-47 e degli F/A-XX. Il velivolo avanzato di allerta precoce e controllo E-7 non ha ricevuto finanziamenti. L’Aeronautica Militare non richiede fondi per la ricerca, lo sviluppo o l’acquisizione relativi all’E-7 Wedgetail.

L’Esercito richiede 2,14 miliardi di dollari per proseguire la ricerca e lo sviluppo del nuovo velivolo a rotori basculanti MV-75A. Gli acquisti di elicotteri sono stati significativamente ridotti a favore dei droni: AH-64 Apache (da 361,7 milioni di dollari a 1,55 milioni di dollari), UH-60 Black Hawk (da 913 milioni di dollari a 39,25 milioni di dollari) e CH-47 Chinook (da 629 milioni di dollari a 210 milioni di dollari).

L’Aeronautica e la Marina hanno richiesto complessivamente quasi 2,94 miliardi di dollari per l’acquisto di nuovi missili aria-aria AIM-260, noti come Joint Advanced Tactical Missiles (JATM). L’Aeronautica ha richiesto quasi 404 milioni di dollari per l’acquisto di missili da crociera ipersonici (HACM). Ha inoltre richiesto 452 milioni di dollari per i missili ipersonici aviolanciati AGM-183A (ARRW).

Veniamo alla cantieristica navale. La Marina statunitense ha richiesto circa 65,8 miliardi di dollari per l’acquisto di 34 navi nell’anno fiscale 2027. Di queste, due sono sottomarini di classe Virginia e uno di classe Columbia. Per quanto riguarda le navi di superficie, il bilancio proposto per l’anno fiscale 2027 include fondi per la costruzione di cacciatorpediniere di classe Arleigh Burke e della prima nuova fregata FF(X).

Il piano di acquisizione include anche una nave d’assalto anfibio di classe America, una nave da trasporto anfibio di classe San Antonio e sei nuove navi anfibie di medie dimensioni. La Marina statunitense ha richiesto 1 miliardo di dollari a supporto dell’acquisizione anticipata della prima corazzata di classe Trump.

La Forza Spaziale ha chiesto 17,5 miliardi di dollari per il sistema di difesa missilistica Golden Dome. L’Agenzia per la Difesa Missilistica ha già istituito un meccanismo di appalto che coinvolge oltre 1.000 fornitori a supporto.

Il bilancio della US Space Force per l’anno fiscale 2027 include una nuova voce di spesa per lo sviluppo del sistema Space-Based Air Moving Target Indicator (AMTI), per il quale l’agenzia ha richiesto oltre 7 miliardi di dollari. bInoltre, è stato richiesto poco più di 1 miliardo di dollari per l’acquisto di sistemi Ground Moving Target Indicator (GMTI). È stata inoltre aggiunta una nuova voce di spesa per l’acquisto di apparecchiature per le comunicazioni satellitari in orbita terrestre bassa (SATCOM), per un importo di 1,56 miliardi di dollari.

Tutto ciò è una richiesta in attesa di approvazione. Si prevede che l’amministrazione Trump richiederà separatamente ulteriori finanziamenti per le operazioni contro l’Iran, incluso il rifornimento di munizioni chiave.

Luigi Medici

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