STATI UNITI. META fa causa allo Spyware israeliano NSO Group 

Meta ha annunciato l’8 giugno di aver presentato un’istanza per oltraggio alla corte federale contro la società israeliana di spyware NSO Group per violazione di un’ingiunzione permanente che le impediva di prendere di mira WhatsApp e i suoi utenti.

L’azienda ha dichiarato che il suo servizio di messaggistica WhatsApp ha bloccato nuovi tentativi di spear phishing collegati a NSO, un’entità inserita nella lista nera del governo statunitense per attività contrarie alla sicurezza nazionale o agli interessi di politica estera, riporta Reuters.

Questi tentativi erano simili alle precedenti “campagne di phishing con un clic”, volte a indurre gli utenti a cliccare su link dannosi e a reindirizzarli a siti web esterni, ha affermato Meta in un post sul blog.

“1-click” è un tipo di attacco informatico in cui un singolo clic su un link o un allegato dannoso è sufficiente a compromettere il dispositivo o l’account della vittima, senza che quest’ultima debba inserire le proprie credenziali.

Meta ha affermato che WhatsApp ha rimosso account e gruppi di prova creati da NSO sulla sua piattaforma. NSO non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di Reuters.

L’anno scorso, un tribunale statunitense ha ordinato a NSO di smettere di prendere di mira WhatsApp di Meta, uno sviluppo che la società di spyware aveva avvertito potesse portarla al fallimento.

Sebbene la sentenza abbia ridotto significativamente i danni punitivi che NSO doveva a Meta da 167 milioni di dollari a 4 milioni di dollari, l’ingiunzione stessa è stata vista come una sfida sostanziale per l’azienda, che deve affrontare continue accuse di aver agevolato violazioni dei diritti umani attraverso il suo strumento di hacking Pegasus.

Meta ha dichiarato lunedì che il mese scorso si sono unite a lei 12 importanti organizzazioni per i diritti civili, una coalizione di ricercatori nel campo della sicurezza, difensori della privacy ed esperti di diritti digitali, che hanno presentato le loro memorie amicus curiae per contrastare l’appello di NSO contro l’ingiunzione permanente.

Maddalena Ingrao

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