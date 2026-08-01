STATI UNITI. Mappa dell’Amministrazione Trump sbagliata in un documento ufficiale. Fatta Con l’IA. Di chi è la colpa?

Una mappa dell’Africa del governo statunitense, durante una presentazione del Dipartimento di Stato a una conferenza globale AIDS in corso in Brasile questa settimana, ha riportato etichette errate per ogni paese, suscitando scalpore tra i partecipanti che hanno scattato screenshot e li hanno pubblicati online.

La presentazione tenutasi alla conferenza AIDS 2026 a Rio de Janeiro mostra una mappa errata a metà di una presentazione sui nuovi accordi sanitari del Dipartimento di Stato, riporta Reuters. L’immagine della mappa inclusa nella presentazione conteneva una filigrana di intelligenza artificiale che indica che è stata creata con gli strumenti OpenAI. L’azienda ha dichiarato di aver avviato un’indagine.

Il Dipartimento di Stato ha affermato di assumersi “piena responsabilità” per la confusione causata e che la mappa era stata prodotta da un membro del team che aveva modificato frettolosamente le slide prima dell’evento. La mappa mostrava la Nigeria, dove gli Stati Uniti hanno attualmente schierato diverse centinaia di soldati, come un paese senza sbocco sul mare nel deserto del Sahara. Il Mozambico, situato nell’Africa sud-orientale, era stato spostato nel Corno d’Africa, mentre la Costa d’Avorio, nell’Africa occidentale, era stata collocata dall’altra parte del continente.

Gli screenshot della mappa sono apparsi per la prima volta in un post su Substack dell’esperta di AIDS Emily Bass e sono stati ampiamente condivisi su LinkedIn, con un post che ha totalizzato circa 40.000 visualizzazioni: “Chiunque abbia creato e approvato questa diapositiva non sapeva dove si trovassero i paesi africani e non si è preoccupato di verificare il proprio lavoro”, ha scritto Matt Petit, esperto di intelligenza artificiale e geopolitica presso l’Atlantic Council, nel post.

In una dichiarazione, il Dipartimento di Stato ha affermato: “Ci assumiamo la piena responsabilità della confusione e dell’errata rappresentazione che ha causato ai partecipanti, compresi i nostri partner africani”.

Il relatore alla conferenza era Jeff Graham, il principale inviato sanitario statunitense che sovrintende a un’iniziativa nota come Piano di Emergenza del Presidente per la Lotta all’AIDS, o PEPFAR.

Il Dipartimento di Stato ha affermato che le discussioni alla conferenza sono state “sostanziali e costruttive” nonostante la mappa e che rimane impegnato nella lotta all’AIDS con risultati concreti.

La decisione dell’amministrazione Trump dello scorso anno di sospendere i finanziamenti in attesa di una revisione ha interrotto i programmi di aiuto in tutto il mondo, ma le attività principali del PEPFAR, come la fornitura di farmaci salvavita, sono in gran parte riprese. Gli Stati Uniti stanno riducendo altre aree di spesa, tra cui la prevenzione e la sorveglianza, e prevedono di eliminare completamente il programma in Sudafrica.

Lucia Giannini

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