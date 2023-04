STATI UNITI. L’USAF vuole sbarazzarsi degli F22 Raptor

L’aeronautica militare degli Stati Uniti non può utilizzare i suoi jet F-22 Block 20 in un conflitto, perché richiederebbe uno sforzo eccessivo e un costo troppo elevato per preparare i velivoli al combattimento.

«Non faranno mai parte della forza di combattimento. Non hanno le comunicazioni più moderne. Non sparano con le armi più moderne. Non hanno le più moderne capacità di guerra elettronica», ha dichiarato il generale Richard Moore, vice capo di Stato Maggiore per la pianificazione e la programmazione dell’Air Force.

L’Air Force sta chiedendo di eliminare 32 F-22 Block 20 nel suo bilancio 2024, una dismissione che è stata bloccata dal Congresso l’anno scorso.

«Molti pensano che sia troppo presto per abbandonare gli aerei di quinta generazione, e i Block 20 lo sono certamente, ma non sono gli aerei Block 30/35. Non sono gli aerei di quinta generazione che porteremo in combattimento, ed è stata una scelta un po’ difficile, ma comunque una scelta che abbiamo fatto, perché crediamo che sia imperativo arrivare al futuro», ha detto Moore giovedì scorso durante un evento del Mitchell Institute for Aerospace Studies, ripreso da Defence One.

Il membro del Congresso Rob Wittman, presidente della sottocommissione per le forze tattiche aeree e terrestri, ha detto che il Government Accountability Office sta esaminando cosa sarebbe necessario per portare un F-22 Block 20 alla classificazione da combattimento, perché l’aereo ha ancora un’utilità.

«Una cellula così nuova non ha senso che venga tolta dall’inventario. Quindi penso che dobbiamo porci delle domande molto difficili al riguardo», ha detto Wittman.

L’Usaf prevede di utilizzare il denaro risparmiato, circa 485 milioni di dollari all’anno e 2,5 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, per finanziare il programma Next Generation Air Dominance, ha detto Moore, il suo nuovo e segreto jet da combattimento.

«Siamo convinti e ci è chiarissimo che per arrivare ai primi anni ’20-’30 con una forza in grado di vincere, dobbiamo arrivare a un caccia di sesta generazione, e questo è il Ngad», ha detto Moore.

Se il Congresso blocca nuovamente la dismissione dei caccia da parte dell’Aeronautica Militare, il servizio potrebbe trovarsi a corto di circa 500 milioni di dollari di risparmi previsti, ha detto Moore. «Forse si tratterà di NgadD, forse di munizioni, forse di smantellare la flotta di F-22, ma in ogni caso ci sarà un risparmio di mezzo miliardo di dollari che non verrà realizzato a meno che la restrizione non sia accompagnata da uno stanziamento».

Portare i jet alla capacità di combattimento costerebbe circa 3,5 miliardi di dollari e ci vorrebbe un decennio per iniziare, ha detto Moore.

Inoltre, sarebbe necessario un notevole lavoro di ingegneria da parte della Lockheed Martin, ha detto Moore. La Lockheed, che costruisce gli F-22 e gli F-35 Joint Strike Fighter, “non ha un organico completo” di ingegneri, quindi sarebbe “ragionevole” supporre che l’azienda dovrebbe togliere alcuni talenti ingegneristici dal programma F-35 Block 4 per realizzare questo progetto, ha detto.

“Per noi è uno scambio che non ha alcun senso: aggiornare gli aerei tra un decennio con grandi spese e allo stesso tempo avere un impatto sull’F-35 Block 4”, ha detto Moore.

La Lockheed in un comunicato ha dichiarato che continua «a collaborare con l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti per gli sforzi di ammodernamento essenziali per l’F-22, e siamo concentrati nel garantire che il Raptor sia pronto finché gli Stati Uniti ne avranno bisogno».

Luigi Medici