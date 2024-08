STATI UNITI. Lo US Army ritorna a fare la guerra convenzionale 

Incoraggiato da un aumento del reclutamento, l’esercito amplierà il suo addestramento di base al combattimento per affrontare le sfide delle guerre future. L’addestramento aggiuntivo inizierà a ottobre e arriva mentre l’esercito cerca di invertire anni di reclutamento disastroso quando non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi. Nuove unità in Oklahoma e Missouri addestreranno fino a 4.000 reclute ogni anno.

I leader dell’esercito sono ottimisti sul fatto che raggiungeranno il loro obiettivo di 55.000 reclute quest’anno e affermano che l’afflusso di nuovi soldati li ha costretti ad aumentare il numero di siti di addestramento, riporta Army Times.

“Sono felice di dire che gli sforzi di trasformazione del reclutamento dell’anno scorso ci hanno messo sulla buona strada per centrare l’obiettivo del reclutamento di quest’anno, con migliaia di persone in attesa dell’addestramento di base” nel prossimo anno, ha affermato il segretario dell’esercito Christine Wormuth. Aggiungere le due nuove sedi, ha detto, è un modo per addestrare i soldati e inserirli rapidamente nelle unità, “con un’ulteriore espansione probabile la prossima primavera se i nostri numeri di reclutamento continueranno a migliorare”.

L’addestramento ampliato fa parte di uno sforzo più ampio per ristrutturare l’esercito in modo che sia più in grado di combattere contro un avversario sofisticato come la Russia o la Cina. L’esercito statunitense ha trascorso gran parte degli ultimi due decenni a combattere gruppi di insorti in Iraq e Afghanistan piuttosto che combattere una guerra più ampia con un’altra nazione ad alta tecnologia e più capace.

Il generale di brigata Jenn Walkawicz, capo delle operazioni per il Training and Doctrine Command dell’esercito, ha affermato che ci saranno due nuove compagnie di addestramento a Fort Sill in Oklahoma e due a Fort Leonard Wood in Missouri.

A guidare la crescita è il corso di preparazione Future Soldier Prep Course, creato a Fort Jackson, nella Carolina del Sud, nell’agosto 2022 come nuovo modo per rafforzare gli arruolamenti. Quel programma offre alle reclute meno performanti fino a 90 giorni di istruzione accademica o di fitness per aiutarle a soddisfare gli standard militari e passare all’addestramento di base.

Creato due anni fa, il programma è stato citato come una delle ragioni principali per cui i leader dell’esercito si aspettano che questo autunno invertiranno diversi anni di carenze di reclutamento. Nell’anno di bilancio conclusosi il 30 settembre, l’esercito ha portato poco più di 50.000 reclute, ben al di sotto dell'”obiettivo ambizioso” dichiarato pubblicamente di 65.000.

L’esercito ha complessivamente 151 compagnie di addestramento che lavorano con le reclute a Fort Jackson e Fort Moore, in Georgia, oltre alle 15 compagnie di addestramento assegnate al corso di preparazione. I leader dell’esercito hanno ampliato il corso di preparazione, che dovrebbe portare circa 20.000 reclute in questo anno di bilancio e si prevede che tale totale aumenterà nel 2025.

A causa delle difficoltà di reclutamento dell’esercito, il numero di reclute che seguono l’addestramento di base è diminuito negli ultimi anni. Di conseguenza, le 15 unità di addestramento, che totalizzano 27 soldati ciascuna, inclusi 16 sergenti istruttori, erano disponibili per il corso di preparazione. Ma con la crescita del corso di preparazione, tali unità non sono disponibili per svolgere l’addestramento di base.

“Non vogliamo intrometterci perché al momento quella formula funziona e ha fornito molto valore all’esercito”, ha detto Walkawicz. Quindi, l’esercito sta creando quattro nuove compagnie e ha sviluppato piani per altre se necessario.

Ha aggiunto che Fort Sill e Fort Leonard Wood hanno l’infrastruttura, le caserme e lo spazio per ospitare le nuove unità e potrebbero prenderne altre se necessario. I costi del programma sono limitati perché l’esercito aveva già l’attrezzatura e gli spazi necessari, ma ci saranno costi di manutenzione, cibo, personale e altri.

La mossa di aggiungere unità è l’ultimo cambiamento in quello che è stato un periodo tumultuoso per l’esercito. Dopo le guerre in Iraq e Afghanistan, quando il servizio è cresciuto drasticamente per soddisfare le esigenze di combattimento della nazione, l’esercito degli Stati Uniti ha iniziato a vedere un calo del reclutamento.

La disoccupazione è stata bassa, i lavori aziendali sono ben pagati e offrono buoni benefit e, secondo le stime, solo il 23% delle persone di età compresa tra 17 e 24 anni è fisicamente, mentalmente e moralmente qualificato per prestare servizio senza ricevere alcun tipo di deroga. I problemi di comportamento morale includono uso di droghe, legami con gang o precedenti penali.

Questi problemi sono stati solo amplificati con l’avvento della pandemia di coronavirus, che ha impedito ai reclutatori di incontrare di persona gli studenti nelle scuole, e in eventi pubblici.

Nel 2022, l’esercito è sceso di 15.000 unità al di sotto del suo obiettivo di arruolamento di 60.000 unità e gli altri servizi hanno dovuto attingere in profondità ai loro bacini di candidati per raggiungere i loro numeri di reclutamento. Poi nel 2023, l’esercito, la marina e l’aeronautica hanno tutti mancato i loro obiettivi di reclutamento. Il corpo dei marine e la piccola Space Force hanno costantemente raggiunto i loro obiettivi.

In parte in risposta alle carenze di reclutamento, i leader dell’esercito hanno ridotto le dimensioni della forza di circa 24.000 unità, ovvero quasi il 5%, giustificandoli col fatto che molti dei tagli riguardavano posti di lavoro già vacanti.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/