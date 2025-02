STATI UNITI. Lo strumento politico USAID è un ricordo

L’amministrazione Trump ha dichiarato di aver licenziato quasi tutti i dipendenti dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale in tutto il mondo, mettendo la parola fine a una missione durata 60 anni.

L’amministrazione ha avvisato i dipendenti USAID tramite e-mail e con un avviso pubblicato online. L’ordine entrerà in vigore poco prima di mezzanotte di venerdì e dà alle assunzioni dirette dell’agenzia all’estero, molte delle quali sono già in smobilitazione, 30 giorni per tornare a casa a meno che non siano ritenute essenziali. Anche i contraenti non ritenuti essenziali verranno licenziati, si legge nell’avviso, riporta AP.

Si vociferava di questa mossa da diversi giorni ed era la più estrema delle diverse proposte prese in considerazione per consolidare l’agenzia nel Dipartimento di Stato. Altre opzioni includevano la chiusura di missioni USAID più piccole e la chiusura parziale di quelle più grandi.

Migliaia di dipendenti USAID erano già stati licenziati e i programmi in tutto il mondo erano stati chiusi dopo che Trump aveva imposto il blocco degli aiuti esteri. Nonostante le proteste Democrat, USAID è stata un bersaglio poiché la nuova amministrazione e il DOGE di Musk cercano di ridurre il governo federale.

Hanno ordinato un blocco della spesa che ha paralizzato gli aiuti e il lavoro di sviluppo finanziati dagli Stati Uniti in tutto il mondo, svuotato i dirigenti e la forza lavoro con congedi e licenziamenti e chiuso la sede centrale di Washington al personale lunedì. I server informatici dell’agenzia sono stati portati via.

Gli Stati Uniti erano il più grande donatore umanitario al mondo. Spende meno dell’1% del suo budget in assistenza estera, una quota inferiore del suo budget rispetto ad alcuni paesi.

Programmi sanitari come quelli accreditati per aver contribuito a porre fine alle epidemie di poliomielite e vaiolo e un acclamato programma HIV/AIDS che ha salvato più di 20 milioni di vite in Africa sono già stati interrotti. Così come il monitoraggio e l’impiego di team di risposta rapida per malattie contagiose come un’epidemia di Ebola in Uganda.

Centinaia di milioni di dollari di cibo e medicinali già consegnati da aziende statunitensi sono fermi nei porti a causa della chiusura improvvisa dell’agenzia da parte dell’amministrazione.

I legislatori democratici e altri affermano che l’USAID è sancita dalla legislazione come agenzia indipendente e non può essere chiusa senza l’approvazione del Congresso. I sostenitori dell’USAID di entrambi i partiti politici affermano che il suo lavoro all’estero è essenziale per contrastare l’influenza di Russia, Cina e altri avversari e rivali all’estero e per consolidare alleanze e partnership.

L’American Foreign Service Association, il sindacato che rappresenta i diplomatici statunitensi, ha inviato un avviso ai suoi membri denunciando la decisione e affermando che stava preparando un’azione legale per contrastarla o fermarla.

II team di Musk avevano messo offline il sito web di USAID durante il fine settimana ed è tornato online martedì sera, con l’avviso di richiamo o licenziamento per i dipendenti come unico post.

Maddalena Ingroia

