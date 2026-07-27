STATI UNITI. L’impennata del prezzo del carburante mette in crisi le compagnie USA

Il rapido aumento dei prezzi del carburante per aerei sta costringendo le compagnie aeree statunitensi a rivedere le proprie previsioni sugli utili, evidenziando quanto velocemente l’aumento dei costi del carburante possa superare la crescita dei ricavi derivante dalla forte domanda di viaggi.

American Airlines si era preparata ad aumentare le proprie previsioni sugli utili per il 2026 all’inizio di questo mese. Tredici giorni dopo, a seguito di un aumento di quasi 1,6 miliardi di dollari delle spese per il carburante previste per il resto dell’anno, ha invece rivisto al ribasso le proprie stime, riporta Reuters.

Questa inversione di tendenza riflette una fondamentale discrepanza nel settore aereo. I mercati del carburante possono subire forti oscillazioni in pochi giorni, ma gli aumenti tariffari impiegano settimane o mesi per essere pienamente applicati, poiché si applicano solo ai biglietti non ancora venduti.

La forte domanda e la capacità limitata hanno permesso alle compagnie aeree di aumentare le tariffe senza danneggiare le prenotazioni, ma l’aumento dei prezzi dei biglietti ha compensato solo in parte l’incremento dei costi del carburante.

Con l’incrinarsi del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, i prezzi spot del carburante per aerei sono aumentati di quasi il 30% tra il 2 e il 22 luglio, offuscando le prospettive del settore.

All’inizio di luglio, American Airlines si aspettava utili ante imposte per l’intero anno prossimi a 1,5 miliardi di dollari, circa quattro volte il risultato previsto per il 2025. Invece, ha abbassato le sue previsioni di utili per l’intero anno, portandole a un intervallo compreso tra una perdita e un utile, con il pareggio al punto medio.

I margini di profitto più esigui e il persistente divario con Delta Air Lines e United Airlines le lasciano meno margine per assorbire l’aumento dei costi del carburante, intensificando il controllo sugli sforzi per ricostruire i viaggi aziendali, aggiungere posti premium e generare maggiori entrate dal programma fedeltà.

Se i prezzi del carburante dovessero rimanere elevati, una minore generazione di cassa potrebbe rallentare la riduzione del debito, limitare gli investimenti e aumentare la pressione per ridurre i voli meno redditizi.

Le compagnie aeree hanno reagito in modo diverso all’impennata dei prezzi del carburante, in parte a seconda del momento in cui sono state pubblicate le loro previsioni.

Delta, la prima grande compagnia aerea statunitense a pubblicare i risultati, ha mantenuto le sue previsioni di utili annuali, mentre United la scorsa settimana ha alzato la parte inferiore delle sue previsioni.

Questa settimana, tuttavia, Southwest Airlines ha abbassato la soglia minima delle sue previsioni e Alaska Air ha rifiutato di ripristinare le previsioni per l’intero anno.

Le previsioni si basavano su ipotesi relative al carburante di date diverse, che andavano dal 2 luglio per Delta al 21 luglio per American. In quel periodo, i prezzi spot del carburante per aerei sono aumentati di 78 centesimi, raggiungendo i 3,59 dollari al gallone, rendendo più difficile il confronto tra le previsioni emesse a pochi giorni di distanza e riducendone la validità.

American ha dichiarato che l’aumento delle tariffe ha compensato quasi la metà di un incremento di 2,2 miliardi di dollari su base annua delle spese per il carburante nel secondo trimestre. Delta ha recuperato circa il 60% del suo aumento del carburante, mentre United ha recuperato circa il 50%. Alaska ha dichiarato di aver recuperato molto poco e Southwest non ha rivelato una percentuale comparabile.

Ma la rinnovata impennata dei prezzi del carburante sta mettendo alla prova la velocità con cui le compagnie aeree riescono a recuperare i costi aggiuntivi. La spesa per il carburante prevista da American per il resto dell’anno è aumentata di circa 550 milioni di dollari nell’ultima settimana.

Ogni aumento di un centesimo del prezzo medio del carburante di American Airlines aggiunge circa 46 milioni di dollari alle spese annuali e si ripercuote in gran parte sugli utili ante imposte. Un aumento di 10 centesimi costerebbe quindi circa 460 milioni di dollari.

Anche United Airlines ha descritto un cambiamento simile dell’ultimo minuto.

United Airlines ha affermato che l’aumento dei prezzi del carburante dal 1° luglio ha aggiunto 575 milioni di dollari alla spesa per il carburante prevista per il terzo trimestre e ha modificato la propria politica di previsione per utilizzare i prezzi del carburante più recenti disponibili.

In Alaska Airlines, le prenotazioni per settembre e ottobre sono rimaste forti come la domanda estiva, ma le prospettive di guadagno sono rimaste fortemente sensibili ai prezzi del carburante.

Una variazione di 25 centesimi nel costo medio del carburante in Alaska Airlines potrebbe incidere sugli utili trimestrali di circa 50 centesimi per azione. American Airlines punta a trasferire sui clienti la maggior parte possibile di qualsiasi aumento del costo del carburante. Tuttavia, la quota che potrà recuperare rimane un obiettivo in continua evoluzione.

Maddalena Ingrao

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