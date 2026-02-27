STATI UNITI. L’ICE non riesce a fare i controlli sulle nuove reclute 

L’Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti sta faticando a tenere il passo con la verifica delle nuove assunzioni durante la sua nuova campagna di reclutamento e sta definendo una procedura per gestire le accuse precedenti di cattiva condotta tra le reclute, ha dichiarato l’agenzia in un’e-mail interna lunedì, sottolineando le preoccupazioni per la rapida espansione dell’ICE.

L’e-mail, inviata ai supervisori della divisione Enforcement and Removal Operations dell’ICE, riporta Reuters, affermava che “l’elevato volume di nuove assunzioni” e il blocco dei controlli dei precedenti penali potrebbero creare incertezza per gli uffici sul campo quando sorgono accuse relative ad azioni precedenti all’ingresso nell’ICE, e che le accuse dovrebbero essere segnalate all’Unità interna di Integrity Investigations.

“Se un ufficio locale riceve informazioni negative sulla condotta di un dipendente neoassunto prima dell’assunzione presso l’ERO (ad esempio, licenziamento o dimissioni in sostituzione del licenziamento da un’altra agenzia delle forze dell’ordine per cattiva condotta), si prega di segnalare la questione all’IIU”, si legge.

L’amministrazione repubblicana del presidente Donald Trump ha assunto migliaia di agenti ICE lo scorso anno per supportare la campagna di deportazioni di massa di Trump, un ritmo serrato che ha sollevato dubbi sulla selezione e sulla qualità delle reclute.

Trump descrive i migranti come criminali e un peso per le comunità statunitensi, e afferma che le deportazioni sono necessarie dopo gli alti livelli di immigrazione illegale registrati sotto il suo predecessore democratico, Joe Biden. Tuttavia, il sostegno pubblico all’approccio di Trump in materia di immigrazione è diminuito negli ultimi mesi, poiché gli agenti federali hanno arrestato persone non criminali, tra cui famiglie e bambini, e si sono scontrati con i residenti, uccidendo due cittadini statunitensi a Minneapolis a gennaio.

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, che include l’ICE, ha dichiarato a gennaio di aver assunto 12.000 agenti dell’ICE in aggiunta a un organico esistente di 10.000 agenti, sebbene un database federale della forza lavoro abbia mostrato un numero inferiore di assunzioni, con un guadagno netto di 6.200 unità se si considerano le partenze.

La portavoce del DHS, Lauren Bis, ha negato che l’ICE avesse difficoltà a elaborare i controlli dei precedenti e ha affermato che l’email aveva lo scopo di informare i supervisori delle risorse a loro disposizione: ”Questo non evidenziava alcun problema di verifica, ma piuttosto un promemoria dei servizi e delle risorse che l’ICE fornisce ai supervisori”, ha affermato. “Tutti i nuovi assunti vengono sottoposti a controlli approfonditi dei precedenti e a verifiche continue al momento dell’assunzione, inclusi controlli penali e finanziari”.

A fine gennaio, il DHS ha dichiarato che i dati sulle assunzioni più bassi nel database federale erano dovuti a un ritardo nella rendicontazione federale. Un funzionario dell’amministrazione ha affermato che lo scorso anno il vice capo di gabinetto della Casa Bianca, Stephen Miller, ha insistito molto sulle conference call affinché l’ICE raggiungesse obiettivi di assunzioni ambiziosi prima della fine dell’anno. “Tutto il team del presidente ha lavorato per garantire che il suo programma venisse implementato”, ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca in un commento sul ruolo di Miller.

I Democratici e alcuni ex funzionari dell’ICE hanno espresso preoccupazione per il fatto che un reclutamento accelerato potrebbe consentire l’ingresso di candidati non qualificati o pericolosi.

Il senatore democratico Dick Durbin, in una lettera al Segretario per la Sicurezza Nazionale Kristi Noem dello scorso anno, ha paragonato il reclutamento dell’ICE alla spinta alle assunzioni della Border Patrol negli anni 2000, seguita da ulteriori accuse contro gli agenti. Durbin ha affermato che l’aumento del personale dell’ICE “probabilmente si tradurrebbe in un aumento della cattiva condotta degli agenti”.

Claire Trickler-McNulty, funzionaria dell’ICE sotto l’ex presidente democratico Joe Biden, ha affermato che i controlli dei precedenti aiutano a garantire che gli agenti abbiano una storia di rispetto della legge e a individuare azioni precedenti che potrebbero renderli vulnerabili al ricatto: ”Accelerare, abbreviare o limitare i controlli dei precedenti o la formazione mette a rischio il pubblico e gli altri agenti delle forze dell’ordine”, ha affermato.

Alcune reclute sono state segnalate per problemi dopo l’assunzione, hanno dichiarato a Reuters un funzionario statunitense in carica e un ex funzionario, chiedendo l’anonimato per condividere i dettagli sulle operazioni interne. In un caso, l’anno scorso, due reclute sono state segnalate come sospette appartenenti alla gang MS-13 in base ai loro tatuaggi mentre frequentavano l’accademia di addestramento in Georgia, ha affermato l’ex funzionario. Almeno altri cinque reclute sono state licenziate quando l’ICE ha scoperto che avevano mandati di arresto attivi nei loro confronti, ha aggiunto l’ex funzionario: ”Non completavano i controlli dei precedenti prima di entrare all’accademia”, ha aggiunto l’ex funzionario. Un dipendente assunto è stato scortato fuori da un ufficio dell’ICE a febbraio dopo che è stato rilevato un problema durante la verifica dei precedenti, ha affermato l’attuale funzionario.

L’ICE non pubblica dati sul numero di nuove reclute che ha poi licenziato. NBC News ha riferito nell’ottobre 2025 che l’ICE aveva licenziato, apre una nuova scheda, più di 200 persone dall’inizio dell’ondata di assunzioni, citando dati interni.

Luigi Medici

