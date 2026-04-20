STATI UNITI. Le major del petrolio guadagnano 30 milioni dollari l’ora dalla guerra 

La guerra del presidente statunitense Donald Trump contro l’Iran si è rivelata una miniera d’oro per l’industria americana dei combustibili fossili, che sta realizzando enormi profitti straordinari grazie all’aumento del prezzo del petrolio.

Una recente analisi pubblicata dal Guardian ha stimato che le 100 maggiori compagnie petrolifere e del gas hanno guadagnato complessivamente 30 milioni di dollari in più all’ora da quando Trump ha lanciato la sua guerra contro l’Iran senza alcuna autorizzazione del Congresso alla fine di febbraio, riporta AT.

Solo nel primo mese di conflitto, secondo il quotidiano britannico, le grandi compagnie petrolifere hanno realizzato profitti straordinari per 23 miliardi di dollari, e si prevede che il settore incasserà ulteriori 234 miliardi di dollari entro la fine dell’anno se il prezzo del petrolio si manterrà intorno ai 100 dollari.

I principali beneficiari del conflitto con l’Iran sono Saudi Aramco, che si prevede guadagnerà 25,5 miliardi di dollari di profitti straordinari entro la fine dell’anno; Kuwait Petroleum Corp., con un guadagno previsto di 12,1 miliardi di dollari; ed ExxonMobil, con un guadagno previsto di 11 miliardi di dollari.

“I profitti eccessivi provengono dalle tasche dei cittadini comuni, che pagano prezzi elevati per il carburante e l’energia elettrica nelle loro case, nonché dalle aziende che si trovano a dover affrontare bollette energetiche più salate”, ha osservato il Guardian.

“Decine di paesi hanno ridotto le tasse sui carburanti per aiutare i consumatori in difficoltà, il che significa che queste nazioni, tra cui Australia, Sudafrica, Italia, Brasile e Zambia, stanno raccogliendo meno fondi per i servizi pubblici”.

L’analisi del Guardian è stata condotta dall’organizzazione ambientalista Global Witness, utilizzando i dati del fornitore di informazioni Rystad Energy.

Global Witness ha dichiarato al Guardian che gli straordinari profitti delle grandi compagnie petrolifere dovrebbero essere un campanello d’allarme per il mondo sui pericoli della dipendenza dai combustibili fossili: ”I momenti di crisi globale continuano a tradursi in profitti da capogiro per le major petrolifere, mentre la gente comune ne paga il prezzo. Finché i governi non si libereranno dalla dipendenza dai combustibili fossili, tutto il nostro potere d’acquisto sarà ostaggio dei capricci degli uomini forti”.

Da mesi gli attivisti per il clima chiedono una tassa sugli straordinari profitti delle grandi compagnie petrolifere durante la guerra con l’Iran, come modo per recuperare parte del denaro perso dai consumatori durante il conflitto.

All’inizio di aprile, l’organizzazione ambientalista 350.org ha rinnovato il suo appello a tassare le compagnie di combustibili fossili sugli extraprofitti, per poi investire il ricavato in fonti di energia rinnovabile e fornire un reale sollievo a lungo termine ai consumatori globali.

Tommaso Dal Passo

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