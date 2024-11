STATI UNITI. L’agricoltura USA trema per la caccia ai migranti promessa da Trump

I gruppi dell’industria agricola statunitense vogliono che il presidente eletto Donald Trump risparmi il loro settore dalla sua promessa di deportazioni di massa, che potrebbero sconvolgere la filiera alimentare fortemente dipendente dagli immigrati illegali negli Stati Uniti.

Finora la futura Amministrazione Trump ha detto di non voler fare alcuna esenzione, riporta Reuters. Quasi la metà dei circa 2 milioni di lavoratori agricoli degli Usa non ha uno status legale, secondo i dipartimenti del Lavoro e dell’Agricoltura, così come molti lavoratori del settore lattiero-caseario e della lavorazione della carne.

Trump ha promesso di deportare milioni di immigrati illegali negli Stati Uniti come parte della sua campagna per riconquistare la Casa Bianca, un’impresa logisticamente impegnativa che i critici affermano potrebbe dividere le famiglie e sconvolgere le attività commerciali statunitensi.

Il nuovo “zar delle frontiere” Thomas Homan ha affermato che l’applicazione delle leggi sull’immigrazione si concentrerà sui criminali e sulle persone con ordini di espulsione definitivi, ma che nessun immigrato illegalmente negli Stati Uniti sarà esente. Ha detto a Fox News l’11 novembre che l’applicazione delle leggi contro le aziende “dovrebbe avvenire”, ma non ha detto se il settore agricolo sarà preso di mira; ”Abbiamo molto da fare”, ha detto Homan in un’intervista telefonica questo mese.

L’espulsione di massa dei braccianti agricoli sconvolgerebbe la filiera alimentare e farebbe aumentare i prezzi dei generi alimentari al consumo, ha affermato la Michigan State University. I gruppi agricoli e gli alleati repubblicani sono incoraggiati dall’attenzione dichiarata della nuova amministrazione sui criminali.

Western Growers, che rappresenta i produttori agricoli, ha affermato che il gruppo sostiene tale approccio ed è preoccupato per gli impatti sul settore agricolo se un piano di espulsione fosse mirato ai braccianti agricoli.

La portavoce della transizione di Trump, Karoline Leavitt, non ha affrontato direttamente le preoccupazioni degli agricoltori: “Il popolo americano ha rieletto il presidente Trump con un margine clamoroso, dandogli il mandato di attuare le promesse fatte durante la campagna elettorale, come l’espulsione dei criminali migranti e il ripristino della nostra grandezza economica”, ha affermato Leavitt. “Lo farà”.

Trump ha annunciato sabato scorso che avrebbe nominato Brooke Rollins, che ha presieduto il Consiglio per la politica interna della Casa Bianca durante il suo primo mandato, come segretario all’agricoltura.

L’agricoltura e le industrie correlate hanno contribuito con 1,5 trilioni di dollari al prodotto interno lordo degli Stati Uniti, ovvero il 5,6%, nel 2023, secondo il Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti.

Nella sua prima amministrazione, Trump ha promesso al settore agricolo che il suo sforzo di espulsione non avrebbe preso di mira i lavoratori del settore alimentare, sebbene l’amministrazione abbia condotto incursioni in alcuni cantieri agricoli, tra cui stabilimenti di lavorazione del pollame nel Mississippi e stabilimenti di lavorazione dei prodotti nel Nebraska.

Gli agricoltori hanno un’opzione legale per assumere manodopera con il programma di visti H-2A, che consente ai datori di lavoro di assumere un numero illimitato di lavoratori stagionali se possono dimostrare che non ci sono abbastanza lavoratori statunitensi disposti, qualificati e disponibili a svolgere il lavoro. Il programma è cresciuto nel tempo, con 378.000 posizioni H-2A certificate dal Dipartimento del Lavoro nel 2023, tre volte di più rispetto al 2014, secondo i dati dell’agenzia.

Ma questa cifra rappresenta solo circa il 20% dei lavoratori agricoli della nazione, secondo l’USDA. Molti agricoltori affermano di non potersi permettere i requisiti salariali e abitativi del visto. Altri hanno esigenze di manodopera tutto l’anno che escludono i visti stagionali.

Agricoltori e lavoratori trarrebbero vantaggio da percorsi legali ampliati per i braccianti agricoli, ha affermato l’American Farm Bureau Federation, un gruppo di lobby degli agricoltori. “Abbiamo bisogno della certezza, dell’affidabilità e della convenienza di un programma di forza lavoro e di programmi che ci consentano di continuare a consegnare cibo dalla fattoria alla tavola”, ha affermato l’International Fresh Produce Association, che rappresenta i produttori agricoli. Per decenni, gruppi di agricoltori e lavoratori hanno tentato di approvare una riforma dell’immigrazione che avrebbe consentito a più lavoratori agricoli di rimanere negli Stati Uniti, ma la legislazione finora è fallita.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/