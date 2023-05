STATI UNITI. La US NAVY vuole colmare il divario con la Cina. Forse è troppo tardi

Gli Stati Uniti intendono mettersi al passo con la marina cinese costruendo le prime fregate dall’inizio degli anni 2000.

Il capo delle operazioni navali degli Stati Uniti, l’ammiraglio Mike Gilday, durante una recente audizione del Comitato delle forze armate del Senato, ha affermato di voler aumentare la costruzione navale della marina statunitense da due navi in ​​un cantiere navale all’anno alla produzione in due cantieri navali, riporta AT.

Esiste la necessità percepita di aumentare la produzione delle fregate di classe Constellation, con la Marina degli Stati Uniti che inizialmente si è impegnata ad acquisire 20 navi. Un possibile secondo cantiere navale per la produzione potrebbe produrre altre 40 navi nei prossimi dieci anni, con circa 50 navi considerate il numero ideale per la US Navy.

Da quando ha “pensionato” la classe Oliver Hazard Perry, la Marina degli Stati Uniti non ha utilizzato fregate, aprendo una lacuna di capacità in specifiche aree di missione. La classe Perry era un progetto a basso costo costruito tra il 1977 e il 2004 destinato a sostituire i cacciatorpediniere della Seconda guerra mondiale della Marina degli Stati Uniti e soddisfare i grandi numeri della flotta della Guerra Fredda che stabilivano un design rigoroso controlli su dimensioni e costi.

La classe Perry con 71 navi ha avuto una vita utile di 40 anni svolgendo missioni a bassa intensità come operazioni di interdizione marittima, antidroga ad esempio. Nel 2003, sono state dismesse, l’ultima fregata di classe Perry dismessa nel 2015: ciò ha lasciato la Marina degli Stati Uniti senza fregate per la prima volta dal 1943.

Per coprire i buchi lasciate dalle Perry, lA Us Navy ha usato le classi superiori come i cacciatorpediniere Arleigh Burke, distogliendole dai loro compiti primari.

Fregate e corvette, con le loro dimensioni ridotte, gli equipaggi più piccoli, i sensori e la complessità delle armi inferiori e i costi inferiori, le rendono fattibili per l’acquisto in gran numero per eseguire missioni a bassa intensità.

Neanche le corvette Littoral Combat Ship hanno colmato la lacuna. Oggi gli Stati Uniti potrebbero dover eguagliare la marina cinese che a partire dal 2022, è la marina più grande del mondo con 340 navi, mentre la Marina degli Stati Uniti è la seconda con 280 navi.

Si prevede che tale divario aumenterà con la Cina che avrà 400 navi entro il 2025 e 440 entro il 2030, con gran parte di quella crescita che arriverà sotto forma di importanti combattenti come incrociatori e cacciatorpediniere. Al contrario, il piano dell’amministrazione Biden per 280 navi entro il 2027 e, in definitiva, 363 navi entro il 2045 è ben poca cosa in confronto. Sebbene le navi da guerra statunitensi possano essere più avanzate, la qualità non può sostituire la quantità e la presenza fisica.

I numeri della flotta cinese sono supportati da grandi capacità di costruzione navale navale, con uno dei suoi 13 cantieri navali che ha una capacità maggiore di tutti e sette i cantieri navali statunitensi messi insieme. Questa capacità è possibile attraverso la strategia di fusione civile-militare della Cina che prevede la costruzione simultanea di navi da guerra e navi civili negli stessi cantieri navali.

Tale approccio consente all’industria cantieristica cinese di operare a pieno regime nonostante le recessioni economiche, applicando tecniche di produzione di massa civili costruzione navale navale, incorporare tecnologie civili avanzate alle navi da guerra, mantenere la capacità di produzione di picchi ed eludere le sanzioni miranti alla sua modernizzazione militare.

La Cina sta già dispiegando questa flotta a livello globale, con nuovi progetti di navi da guerra in costruzione a tale scopo.

Luigi Medici