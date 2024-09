STATI UNITI. La US NAVY si prepara all scontro con la Cina nel 2027

La Marina degli Stati Uniti si sta sbrigando per rivedere la sua forza e la prontezza per un potenziale scontro con la Cina su Taiwan già nel 2027. Lo United States Naval Institute ha annunciato che il capo delle operazioni navali ammiraglio Lisa Franchetti, ha emesso una nuova guida per prepararsi a un potenziale conflitto con la Cina entro il 2027.

Secondo USNI, il Chief of Naval Operations Navigation Plan for America’s Warfighting Navy, chiamato anche “Project 33”, mira ad affrontare gli arretrati di manutenzione e le sfide di reclutamento e a concentrarsi su prontezza, capacità e capacità, riporta AT. Il piano stabilisce due obiettivi principali: migliorare la prontezza navale e rafforzare il ruolo della Marina degli Stati Uniti nell’ecosistema di combattimento congiunto più ampio degli Stati Uniti.

Identifica sette aree critiche, tra cui affrontare gli arretrati di manutenzione, scalare i sistemi robotici e autonomi, migliorare il reclutamento e la fidelizzazione dei marinai e rafforzare le infrastrutture. Il piano enfatizza le operazioni multi-dominio e l’innovazione tecnologica in risposta alle crescenti minacce globali, in particolare dalle crescenti capacità militari della Cina e dalle azioni sempre più aggressive della Russia.

Cerca di garantire che la Marina degli Stati Uniti mantenga la sua superiorità attraverso la prontezza, l’integrazione delle forze congiunte e la competenza dei combattenti, guidata dai progressi nell’intelligenza artificiale, nella robotica e nelle operazioni marittime distribuite. Sottolinea l’importanza di eseguire queste iniziative rapidamente per affrontare le sfide future, preparandosi al contempo a un combattimento sostenuto e di alto livello.

Anche se la Marina degli Stati Uniti accelera i suoi sforzi per contrastare la crescente potenza navale della Cina, si trova ad affrontare la dura realtà di una cantieristica navale lenta e di catene logistiche obsolete che rischiano di esporre vulnerabilità critiche in un potenziale conflitto. La Cina ha ora la marina più grande del mondo, con 370 navi e sottomarini e oltre 140 principali combattenti di superficie.

I 13 cantieri navali cinesi hanno una capacità maggiore di tutti e sette i cantieri navali statunitensi messi insieme, evidenziando il crescente svantaggio degli Stati Uniti nella costruzione navale militare. Inoltre, i cantieri navali statunitensi affrontano carenze di manodopera qualificata, esacerbate dai tagli al bilancio e dai licenziamenti passati che hanno esaurito la forza lavoro specializzata necessaria per la costruzione navale.

Strategie di approvvigionamento obsolete e dipendenza da navi da guerra costose e obsolete come portaerei, cacciatorpediniere e navi d’assalto anfibie ostacolano ulteriormente la capacità degli Stati Uniti di ampliare rapidamente la propria flotta. La strategia di fusione civile-militare della Cina, che le consente di costruire sia navi militari che civili negli stessi cantieri navali, ha aumentato la sua efficienza e capacità produttiva.

Mentre l’esternalizzazione della costruzione navale statunitense ad alleati cruciali come Giappone e Corea del Sud è stata esplorata come un mezzo praticabile per aumentare il numero di navi della Marina degli Stati Uniti, ci sono preoccupazioni sul fatto che ciò sarebbe simile alla cessione di una capacità strategica degli Stati Uniti a terze parti, con un impatto sulla sovranità degli Stati Uniti.

La Cina potrebbe sfruttare tale vulnerabilità attraverso il suo concetto di Multi-Domain Precision Warfare, che utilizza l’intelligenza artificiale e i big data per identificare rapidamente i punti deboli nel sistema operativo statunitense e combinare le forze di più domini per lanciare attacchi di precisione su quei punti deboli.

Poiché l’integrazione di robotica e intelligenza artificiale sta diventando cruciale nella guerra navale, la spinta della Marina degli Stati Uniti ad acquisire e incorporare sistemi autonomi nella sua struttura di forza dimostra la sua strategia per contrastare il vantaggio della Cina nella costruzione navale attraverso l’innovazione tecnologica e tattiche di combattimento dirompenti. Gli Stati Uniti si trovano ad affrontare l’urgente dilemma tra mantenere una prontezza immediata per potenziali conflitti e investire nella modernizzazione a lungo termine per rimanere al passo con le minacce in evoluzione dei concorrenti quasi pari.

Lucia Giannini

