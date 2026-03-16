STATI UNITI. La guerra con l’Iran già costa miliardi di dollari e non si vede la fine 

Il Congresso americano non ha formalmente autorizzato una guerra in Iran, ma ci si aspetta che a breve approvino finanziamenti di emergenza per l’operazione, senza che l’amministrazione Trump abbia fornito alcuna stima sulla sua durata o sul suo costo totale, non solo in termini monetari, ma anche in termini di vite umane tra soldati e civili americani.

Gli esperti di spesa per la difesa, riporta States Newsroom, affermano che il costo di settimane di bombardamenti aerei ammonterà a miliardi di dollari, una somma che aumenterà vertiginosamente se verranno inviate truppe di terra in Iran per attuare un cambio di regime e se la guerra si protrarrà per i prossimi mesi.

Funzionari del Dipartimento della Difesa hanno informato il Congresso che il Pentagono ha speso 5,6 miliardi di dollari solo in munizioni durante i primi due giorni di guerra.

Il presidente Donald Trump ha inviato segnali contrastanti riguardo alla tempistica e agli obiettivi finali dell’Operazione Epic Fury. Inizialmente, Trump aveva affermato che la campagna di bombardamenti iniziata insieme al governo israeliano sarebbe potuta durare dalle quattro alle sei settimane, ma poi ha dichiarato che è possibile che si concluda “rapidamente”. Tuttavia, Trump non ha escluso un’offensiva più lunga o il dispiegamento di truppe di terra.

I legislatori repubblicani che controllano il Congresso affermano che l’attacco in corso è un’operazione essenziale per la sicurezza nazionale e che non limiteranno Trump nel suo ruolo di comandante in capo.

I democratici, che hanno tentato senza successo di ritirare le truppe statunitensi dalle ostilità fino all’approvazione del Congresso, saranno necessari per fornire i voti necessari a far passare al Senato qualsiasi richiesta di spesa supplementare: un possibile ostacolo a un conflitto prolungato. Anche una guerra relativamente breve avrà conseguenze di vasta portata e di lunga durata per i milioni di persone coinvolte nel conflitto.

Né la Casa Bianca né l’Ufficio di Gestione e Bilancio hanno reso pubblico quanto i bombardamenti siano costati finora ai contribuenti o quanto potrebbe essere necessario spendere in futuro.

l principale esponente democratico della Commissione Bilancio della Camera, il deputato Brendan Boyle, ha chiesto al Congressional Budget Office di fornire una stima.

Una stima approssimativa dei costi militari di una guerra durante una “prolungata campagna aerea” secondo il Brookings Institution si aggirerebbe normalmente intorno a un paio di miliardi di dollari al mese.

Raggiungere un cambio di regime duraturo, di cui Trump ha parlato spesso dall’inizio della guerra, potrebbe essere molto più costoso, sia in termini di spesa pubblica americana e vite umane, sia in termini di vittime civili. Le guerre in Afghanistan e in Iraq hanno avuto un costo medio di circa 1 milione di dollari all’anno per ogni soldato statunitense schierato, una volta inclusi nel calcolo delle spese per infrastrutture, equipaggiamento, assistenza sanitaria e altri fattori.

Durante il picco di quei conflitti, ha affermato O’Hanlon, c’erano tra i 100.000 e i 175.000 soldati in quei due Paesi e gli Stati Uniti spendevano circa 200 miliardi di dollari all’anno.

Questo, tuttavia, è solo il costo potenziale per le forze armate. Non include i danni alle sedi diplomatiche statunitensi nella regione né altri costi associati alla guerra.

Il bilancio delle vittime tra le truppe statunitensi, che conta già i primi morti, potrebbe anche aumentare a seconda della portata del conflitto.

La guerra in Iraq, iniziata nel 2003, è uno dei tanti esempi di leader politici che, in anticipo, annunciano che un conflitto sarà “breve, decisivo e relativamente poco costoso”. La guerra in Iraq ha avuto anche importanti conseguenze impreviste per chi vive nella regione, tra cui “il fatto che l’invasione statunitense sia stata in parte responsabile dell’ascesa dello Stato Islamico”, prosegue la pubblicazione.

Oltre alle morti dirette di soldati e civili causate da proiettili, bombe e altre armi da guerra, ci saranno morti indirette dovute alla mancanza di acqua potabile, cibo e assistenza medica.

Il Center for Strategic and International Studies ritiene “molto difficile” per gli eserciti statunitense e israeliano infliggere “danni significativi al regime iraniano principalmente con mezzi aerei e navali (…) E si corre il rischio di ripetere ciò che gli Stati Uniti hanno fatto nel 1991 in Iraq e nel 1956 in Ungheria, ovvero incitare gli individui alla rivolta, che in entrambi i casi, curdi e ungheresi, sono stati massacrati”.

Tommaso Dal Passo

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