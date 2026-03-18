STATI UNITI. La crisi delle difese missilistiche fanno riprendere i test sul cannone elettromagnetico USA

I missili della Terza Guerra del Golfo hanno messo allo scoperto i limiti dei sistemi di difesa basati sugli intercettori. La ripresa dei test del cannone elettromagnetico a rotaia della Marina statunitense suggerisce una possibile soluzione.

Secondo The War Zone, la Marina statunitense ha ripreso i test a fuoco reale del suo prototipo di cannone elettromagnetico a rotaia, EMRG, dopo anni di inattività, conducendo una campagna di test di tre giorni presso il poligono missilistico di White Sands, nel Nuovo Messico. I primi test datano al febbraio 2025, secondo il Naval Surface Warfare Center.

I test, condotti congiuntamente dal distaccamento NSWC di White Sands e dalla divisione NSWC di Dahlgren per il Joint Hypersonics Transition Office del Naval Sea Systems Command, hanno rappresentato la prima attività pubblicamente nota relativa all’arma da quando la Marina ha annunciato nel 2021 l’abbandono del programma a causa di ostacoli tecnici che ne avevano bloccato lo sviluppo, riporta AT.

L’EMRG accelera i proiettili utilizzando la forza elettromagnetica anziché propellenti chimici. Si ipotizza che il sistema possa fungere da piattaforma di lancio ad alta velocità per carichi utili di ricerca ipersonici, nell’ambito dell’espansione delle infrastrutture di test ipersonici delle forze armate statunitensi.

La ripresa delle attività coincide anche con i piani per una nuova classe di grandi navi da guerra di superficie statunitensi, nota come “classe Trump” o BBG(X), concepite come navi da guerra da 35.000 tonnellate armate con missili, laser e potenzialmente cannoni elettromagnetici. Tuttavia, la nave capoclasse, la USS Defiant, dovrebbe essere operativa nei primi anni 2030.

Nonostante le difficoltà tecniche, la Marina statunitense considera ancora i cannoni elettromagnetici come armi potenzialmente economiche e a lungo raggio, capaci di colpire bersagli in mare, a terra e in aria.

L’intensificarsi della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran ha inoltre rafforzato l’interesse per l’iniziativa del cannone elettromagnetico.

Come riporta Eurasia Review, l’Iran ha inflitto gravi danni ai sistemi di difesa missilistica statunitensi colpendo radar di preallarme AN/FPS-132 in Qatar e diversi radar AN/TPY-2 collegati alle batterie THAAD interrompendo la rete di difesa a più livelli della regione.

Senza questi sensori, gli intercettori rimanenti operano con capacità di rilevamento e puntamento ridotte. C’è poi un grande problema di costi: i difensori devono sparare con intercettori multimilionari contro missili e droni più economici, esaurendo rapidamente le scorte e rendendo basi critiche e infrastrutture energetiche sempre più vulnerabili.

I cannoni elettromagnetici potrebbero in parte compensare le carenze delle difese basate sui missili. Già nel novembre 2021, la Marina statunitense ha stabilito che l’EMRG potrebbe essere utilizzato per la difesa aerea e missilistica, oltre al suo scopo originale di arma antinave. Il rapporto osserva che i cannoni elettromagnetici forniscono intercettazioni a basso costo e ad alto volume contro attacchi di saturazione di missili e droni.

In termini di costi per colpo, il costo del proiettile guidato lanciato da un cannone elettromagnetico era stimato a 85.000 dollari per colpo nel 2018.

Tuttavia, i cannoni elettromagnetici presentano ancora dei limiti. Oltre ai problemi di lunga data relativi a calore, peso, spazio, potenza e durata della canna, è improbabile che possano sostituire completamente i sistemi missilistici: i cannoni elettromagnetici per la difesa aerea e missilistica potrebbero avere una gittata limitata a 18-74 chilometri, molto inferiore alla gittata di intercettori come THAAD e Patriot. Tale limitazione potrebbe relegare i cannoni elettromagnetici a ruoli di difesa puntuale piuttosto che di difesa d’area.

Il sistema THAAD può ingaggiare bersagli a 150-200 chilometri di distanza; inoltre anche se le distanze di ingaggio ufficiali del Patriot non sono pubblicamente disponibili, il suo radar può tracciare bersagli a 150 chilometri di distanza, fornire guida a nove intercettori, raggiungere un’altitudine massima di 20 chilometri e garantire la difesa di un’area di 15-20 chilometri contro i missili balistici.

Tommaso Dal Passo

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